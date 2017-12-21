В четверг, 21 декабря, без холодной воды остались жители поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара». Воды у них не будет с 10 утра до полуночи. Появились адреса расстановки бойлеров с водой, их сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Как уже рассказывала «ТЕРРА», отключения связаны с работами по переврезке водовода в рамках реконструкции Московского шоссе.
«С 10:00 до 24:00 21.12.17г. без холодного водоснабжения пос. Мехзавод; пос. Новая Самара. Плановые работы. С 11:00 бойлеры по адресам: кв.4 ДК «Октябрь»; кв. 10 ПЧ №17 проходная з-да «Салют»; кв. 2 д. 41 котельная; кв. 10 д. 2, кв. 15 д. 1; кв. 6 д. 10. Микрорайон «Новая Самара»: КНС №20; кв. 1 д. 35», - сообщили в СКС.
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