Blue Frontiers собирается построить первую в мире деревню на воде В течение нескольких лет стартап Blue Frontiers собирается возвести близ Таити первое на нашей планете поселение на воде. Речь идет о деревне, но в перспективе по данной технологии будут строиться и большие города.

Деревня Blue Frontiers будет и туристической достопримечательностью, …