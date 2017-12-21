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Материалы по теме:

Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Работа насосно-фильтровальной станции номер 2 в Самаре полностью восстановлена, сообщили в мэрии Самары. Ситуацию прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. В ночь с пятницы на субботу в работе насосно-фильтровальной станции №2 произошли перебои. Как сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные 
18 декабря 2017, 01:59
Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары

Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары

Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары. Информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы». Напомним, в понедельник, 18 декабря, с 5:30 из-за нештатной ситуации на Волге – шуги, которая мешает водозабору, остались без воды жители поселка Зубчаниновка. 
18 декабря 2017, 10:34
В Самаре без воды остались жители четырех улиц в Железнодорожном районе

В Самаре без воды остались жители четырех улиц в Железнодорожном районе

В Самаре из-за коммунальной аварии нарушено водоснабжение нескольких домов в Железнодорожном районе города. С 10 декабря понижено давление в кранах в домах №30, 40 – 56 по улице Тухаческого, и домах № 54, 56, 58 по Владимирской, сообщили в диспетчерской 

11 декабря 2017, 10:51
Blue Frontiers собирается построить первую в мире деревню на воде

Blue Frontiers собирается построить первую в мире деревню на воде

В течение нескольких лет стартап Blue Frontiers собирается возвести близ Таити первое на нашей планете поселение на воде. Речь идет о деревне, но в перспективе по данной технологии будут строиться и большие города.
Деревня Blue Frontiers будет и туристической достопримечательностью, 

4 декабря 2017, 09:26
Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Водоснабжение домов в четырех поселках Самары - Мехзавод, Крутые Ключи, «Новая Самара» и «Шведская слобода» - будет возобновлено не позднее 17:00, заявили в компании «Самарские коммунальные системы».

«По состоянию на 14.30 работы по переврезке водовода завершены, идёт наполнение системы 
10 ноября 2017, 02:40
В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
 
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - 
10 ноября 2017, 09:19
Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

Фото в блогах: Мехзавод «утонул»

Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят 
25 июля 2017, 09:06
Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод

Самарский клуб ЦСК ВВС заявлен на чемпионат Высшей хоккейной лиги. Такое решение было принято на заседании организационного комитета второй по значимости лиги российского хоккея. Финансирование будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 на 50, причем 

7 июля 2017, 01:32
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