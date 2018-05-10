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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани

Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани

Утром 10 мая в Сызрани произошло ДТП. Около 9:30 в створе улиц Набережной, Монастырской и Урицкого здесь столкнулись "Лада Приора" и Nissan Juke. Российская легковушка ударила иномарку в заднюю часть.

При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно. Возможно, водитель 
10 мая 2018, 11:29
Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани

Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани

В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая 
10 мая 2018, 10:01
Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани

В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.

Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное 
10 мая 2018, 09:21
Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью

Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью

В Самарской области в поселке Переволоки под Сызранью 8 мая произошла трагедия. В дачном домике произошел пожар и сгорел дедушка 88 лет. Около трех часов ночи пожарным поступило сообщение о ЧП в дачном кооперативе «Лада». К месту происшествия направили две 

8 мая 2018, 10:39
Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Капитальный ремонт дома культуры «Волга» в Октябрьске стал одной из основных тем, которая обсуждалась на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Здание ДК находится в очень плачевном состоянии. Часть кабинетов там даже пришлось закрыть, так как в них уже просто 

24 апреля 2018, 09:24
Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор отреагировал на панические вирусные видеоролики, которые в последнее время стали активно распространять по социальным сетям. Речь идет о видео, где поджигаются плитки шоколада - многие из них не плавятся, а с треском горят, из чего авторы роликов делают 

6 апреля 2018, 01:31
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет немедленно приостанавливать продажу продуктов без проведения выездной проверки. Это будет возможно в том случае, если они несут реальную угрозу для жизни и здоровья покупателей. Это следует из решения Верховного суда, которое вышло в свет в пятницу, 2 февраля, 
2 февраля 2018, 09:30
Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
26 января 2018, 10:01
В Самаре отели будут штрафовать за завышение цен во время ЧМ-2018

В Самаре отели будут штрафовать за завышение цен во время ЧМ-2018

В России начнут штрафовать отели за завышение стоимости проживания в них во время ЧМ-2018. Об этом предупреждает Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, что правительство утвердило максимальные цены на гостиничное обслуживание в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где пройдут матчи мундиаля. Точные цифры 

19 января 2018, 09:04
За капремонт ДК «Нефтяник» в Самаре заплатят 110 млн рублей

За капремонт ДК «Нефтяник» в Самаре заплатят 110 млн рублей

Самарское муниципальное автономное учреждение «Дворец творчества» объявило конкурс на капитальный ремонт дворца культуры «Нефтяник», расположенного в Куйбышевском районе. Цена контракта - 110 млн рублей. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, ремонт ДК будет проходить в три этапа. В период с июля 

10 мая 2016, 03:48
В самарском поселке Береза после ремонта открылся ДК «Сатурн»

В самарском поселке Береза после ремонта открылся ДК «Сатурн»

Завершена реконструкция Дома культуры в поселке Береза. Местные жители ждали открытия ДК «Сатурн» более 10 лет. Теперь культурное учреждение оборудовано по самым современным технологиям.

В ДК появились удобные классы для занятий различными видами творчества и зал на 240 мест. На все 

5 сентября 2014, 01:47
В Самаре в этом году после ремонта откроют два ДК

В Самаре в этом году после ремонта откроют два ДК

После полной реконструкции в этом году заработают дома культуры «Сатурн» и «Пламя». Как сообщил глава Самары Дмитрий Азаров, в городе проводится планомерная работа по ремонту действующих и восстановлению заброшенных ДК.

Реконструкция в ДК «Сатурн» началась в сентябре 2013 года. Единственный культурный 

11 июня 2014, 01:51
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