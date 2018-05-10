После полной реконструкции в этом году заработают дома культуры «Сатурн» и «Пламя». Как сообщил глава Самары Дмитрий Азаров, в городе проводится планомерная работа по ремонту действующих и восстановлению заброшенных ДК.

Реконструкция в ДК «Сатурн» началась в сентябре 2013 года. Единственный культурный …