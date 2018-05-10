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Nissan и «Приора» столкнулись на кольце в Сызрани
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10 мая 2018, 11:29
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Остатки артиллерийского арсенала нашел житель Сызрани
В Сызрань вызывали саперов из Тольятти. Во вторник, 8 мая, в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Их в поселке Сердовино обнаружил житель Сызрани на территории бывших складов сердовинского арсенала, сообщает «Меленькая …
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10 мая 2018, 10:01
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Труп мужчины с разбитой головой нашли в Сызрани
В Сызрани следователи выясняют обстоятельства смерти местного жителя. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено в квартире дома на Образцовской площадке еще 29 апреля. У умершего была разбита голова.
Обстоятельства смерти человека пока не выяснены. Это предстоит сделать следствию. Возбуждено уголовное …
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10 мая 2018, 09:21
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Дедушка 88 лет сгорел в дачном домике под Сызранью
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8 мая 2018, 10:39
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Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске
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24 апреля 2018, 09:24
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Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада
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6 апреля 2018, 01:31
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Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок
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2 февраля 2018, 09:30
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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В Самаре отели будут штрафовать за завышение цен во время ЧМ-2018
В России начнут штрафовать отели за завышение стоимости проживания в них во время ЧМ-2018. Об этом предупреждает Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, что правительство утвердило максимальные цены на гостиничное обслуживание в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где пройдут матчи мундиаля. Точные цифры …
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19 января 2018, 09:04
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За капремонт ДК «Нефтяник» в Самаре заплатят 110 млн рублей
Самарское муниципальное автономное учреждение «Дворец творчества» объявило конкурс на капитальный ремонт дворца культуры «Нефтяник», расположенного в Куйбышевском районе. Цена контракта - 110 млн рублей. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, ремонт ДК будет проходить в три этапа. В период с июля …
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10 мая 2016, 03:48
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В самарском поселке Береза после ремонта открылся ДК «Сатурн»
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5 сентября 2014, 01:47
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В Самаре в этом году после ремонта откроют два ДК
После полной реконструкции в этом году заработают дома культуры «Сатурн» и «Пламя». Как сообщил глава Самары Дмитрий Азаров, в городе проводится планомерная работа по ремонту действующих и восстановлению заброшенных ДК.
Реконструкция в ДК «Сатурн» началась в сентябре 2013 года. Единственный культурный …
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11 июня 2014, 01:51