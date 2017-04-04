В конце недели в Самаре ожидается повышение температуры. В дневные часы столбик термометра может приблизиться к 10 градусам по Цельсию. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС».
В ночь на среду, 5 апреля, местами по области возможны морозы до -14 градусов. Днем снова будет плюсовая температура, и следующая ночь уже будет теплее, чем предыдущая. Днем в четверг, 6 апреля, столбик термометра по прогнозу достигнет 8 градусов. Вместе с тем, по сведениям УГМС, средняя температура воздуха в первой декаде апреля ожидается на полградуса ниже средних многолетних значений.
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