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Материалы по теме:

МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона.  Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в 
3 апреля 2017, 09:32
В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед

Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла.  Окруженные тонким 

30 марта 2017, 11:05
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре

В среду, 29 марта, в Самарской области ожидается облачная погода с осадками – мокрый снег, возможно слабая метель, порывы ветра местами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС».

Горожанам, которых непогода застанет на 

29 марта 2017, 05:07
В Самаре зафиксирован рекорд по выпавшим осадкам

В Самаре зафиксирован рекорд по выпавшим осадкам

В субботу, 25 марта, в Самаре  был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС. Всего выпало 17,6 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 28 лет назад. Показатель 1989 года  - 13 миллиметров. Отметим, в ближайшие дни в Самаре 
27 марта 2017, 02:05
В Самару идут аномальные морозы

В Самару идут аномальные морозы

До конца недели в Самарской области ожидаются аномальные морозы, объявлено штормовое предупреждение.

C 16 по 20 января местами на территории Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Согласно 

16 января 2017, 01:26
В Самаре 7 ноября выпало рекордное количество снега

В Самаре 7 ноября выпало рекордное количество снега

Самарские синоптики зафиксировали новый рекорд. В понедельник, 7 ноября, в поселке Аглос выпало максимальное количество снега – 16,1 миллиметра, сообщает Приволжское УГМС. Предыдущий рекорд для этой даты был зафиксирован 4 года назад, в 2012 году. Тогда выпало 10,2 миллиметра осадков.
8 ноября 2016, 01:15
В Самарской области ожидается временное потепление

В Самарской области ожидается временное потепление

Уже во вторник прогнозируется плюсовая температура воздуха, причем даже в ночные часы. Днем до 9 градусов тепла. При этом обильный снегопад сменится дождями. Согласно прогнозам синоптиков, они будут идти вплоть до выходных. А в ночь на воскресенье снова похолодает. На 

7 ноября 2016, 03:02
Зима близко: Самару ожидает ночное похолодание до минус 10

Зима близко: Самару ожидает ночное похолодание до минус 10

Как передает "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу " (Росгидромет), на следующей неделе погода в Самарской области обещает быть прохладной.
 
Днём: 
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный от 3 до 8 м/с.
Температура воздуха от 0 до 

23 октября 2016, 08:52
Ученые: К концу века уровень мирового океана поднимется на 3,5 метра

Ученые: К концу века уровень мирового океана поднимется на 3,5 метра

Из-за таяния ледников уровень мирового океана к концу века поднимется на 3,5 метра. Это повлияет на жизнь 20% населения земли, которые живут в приморских городах, считают эксперты РАН.

По прогнозам ученых, к концу века уровень мирового океана может подняться на три 

24 августа 2016, 01:51
В Самарской области до 26 августа сохранится аномально жаркая погода

В Самарской области до 26 августа сохранится аномально жаркая погода

Последняя декада августа на территории Самарской области ожидается аномально теплой. Воздух будет в среднем на 6 градусов теплее средних многолетних значений, сообщается на сайте Приволжского УГМС. Предыдущие десять дней в регионе были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура 
22 августа 2016, 02:39
Ученые: Лето и зима могут поменяться местами

Ученые: Лето и зима могут поменяться местами

Вскоре лето и зима могут поменяться местами, об этом заявили научные исследователи из Канады Роберт Скрайблер и Пол Бенквит. При этом вероятность подобного развития событий достаточно высокая, уверенны канадцы, если перемены в климате и дальше будут происходить такими темпами, как 

1 августа 2016, 11:12
В Самаре ожидается потепление до +1

В Самаре ожидается потепление до +1

По прогнозам синоптиков, на этой неделе на территории Самарской области потеплеет. Уже во вторник, 9 февраля, в дневное время температура воздуха может повыситься до отметки 0 градусов. А в среду, 10 февраля, вообще ожидается плюсовая температура – до +1 градуса. 
8 февраля 2016, 10:13
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