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В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи
В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, …
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17 января 2019, 02:18
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В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской
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17 января 2019, 02:00
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером
Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики …
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17 января 2019, 01:02
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Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому
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16 января 2019, 08:00
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В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру
Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в …
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16 января 2019, 05:39
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В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга
В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые …
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16 января 2019, 01:42
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В Самаре прикрыли три подпольных казино
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4 октября 2018, 01:37
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31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре
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28 августа 2018, 09:23
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«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры
Сотрудники полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр.
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9 июня 2018, 02:18
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В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской
В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан …
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30 января 2018, 11:18