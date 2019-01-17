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Материалы по теме:

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, 
17 января 2019, 02:18
В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в одном из домов в садово-дачном кооперативе «Авиатор» на улице Алма-Атинской нашли тела трех мужчин. Сразу же началась доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины ремонтировали дом, в котором был установлен бензогенератор. Как сообщили 
17 января 2019, 02:00
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики 
17 января 2019, 01:02
Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому

Следственный отдел по Кировскому району Самары завел уголовное дело на местного жителя, которого сейчас подозревают в даче взятки. По версии следствия, 14 ноября этот человек передал полицейскому 20 тысяч рублей в служебном автомобиле на парковке торгового центра. Деньги были платой 
16 января 2019, 08:00
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в 
16 января 2019, 05:39
В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые 
16 января 2019, 01:42
В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре «накрыли» три игорных заведения, которые работали в жилых домах в Советском и Железнодорожном районах. Когда полицейские при силовой поддержке СОБР «Омега» пришли по указанным адресам с проверкой, оказалось, что информаторы дали верные данные - в заведениях находились игроки 
4 октября 2018, 01:37
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры

«Да кто бы мог подумать!»: В Самаре в кафе на Алма-Атинке играли в азартные игры

Сотрудники полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр.
 
Как установили полицейские, горожанин организовал в одном из кафе по улице Алма-Атинской, игорный клуб с использованием игрового оборудования. 

9 июня 2018, 02:18
В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан 

30 января 2018, 11:18
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