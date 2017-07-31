Вечером в воскресенье, 30 июля, самарским пожарным поступило сообщение о ЧП в районе Самарской площади. Загорелся многоэтажный дом на улице Галактионовской. Вызов пришел в 20:38 минут. К месту ЧП направили девять единиц техники. В тушении принимали участие почти 40 человек. Как выяснилось, горели домашние вещи. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
По сообщению очевидцев, возгорание произошло в квартире на последнем этаже. Из нее эвакуировали пожилую женщину.
Работы на месте ЧП завершили в 20 часов 57 минут. Жертв нет, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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