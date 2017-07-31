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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

МЧС: в ночь на понедельник в Самаре ожидаются сильный ветер, гроза и град

Жителей Самарской области предупреждают о резком изменении погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в ночь с 30 на 31 июля в губернии ожидается кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Самаре 
30 июля 2017, 03:25
Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг строительства ведомственного жилья для пожарных. По  факту исчезновения 142 миллионов бюджетных рублей, выделенных федералами еще в 2013 году  на возведение девятиэтажки на 80 квартир,  заведено уголовное 

27 июля 2017, 01:35
Сколько в Самаре продлится жара?

Сколько в Самаре продлится жара?

Ближайшие 4-5 дней в Самарской области обещают быть жаркими. В тени столбик термометра будет подниматься до 35 градусов по Цельсию. При этом в лесах сохраняется высокий уровень пожароопасности. Ситуация настолько серьезная, что МЧС продлило штормовое предупреждение и просит граждан быть 

27 июля 2017, 07:02
Самару бросило в жар

Самару бросило в жар

К выходным воздух в Самарской области прогреется до +34 градусов по Цельсию, сообщили синоптики. Такая температура ожидается уже в пятницу, 28 июля. Режим высокой пожарной опасности в лесах – 4-й класс – продлен до 1 августа, передает Приволжское УГМС.
27 июля 2017, 09:55
Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

В ночь на 25 июля самарским пожарным поступило сообщение о происшествии в ТЦ «Вива Лэнд», который расположен на Безымянке в районе площади Кирова. По сообщению МЧС, возгорание произошло в серверной 24 июля в 23:46. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 
25 июля 2017, 09:46
В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали всех посетителей и персонал

Вчера, 22 июля, сотрудники МЧС выезжали на вызов в торговый центр «Парк Хаус». По данным ГУ МЧС по Самарской области, около 12 часов дня там сработала пожарная сигнализация. Из ТЦ эвакуировали всех посетителей и персонал.

На место происшествия были 
23 июля 2017, 04:26
Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

В ночь на 23 июля в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в 2:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Олимпийской. Горели складские и производственные помещения. По предварительным данным, пожар 
23 июля 2017, 04:08
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
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