Археологи обнаружили в районе футбольной арены "Стадио Олимпико" в столице Италии два уникальных саркофага. Они выполнены из мрамора и были сделаны в начале первого тысячелетия, рассказывает местное издание ANSA.

Ученые уже пришли к выводу, что в гробницах были похоронены представители …