Остатки костей доисторических животных на территории Шенталинского района Самарской области обнаружили геологи Самарского государственного технического университета. По оценкам ученых, найдены фрагменты существ, которые проживали примерно 270 000 000 лет назад. Кости лежали в русле древней реки. Её обитателями были доисторические костистые рыбы и четвероногие амфибии, но скелетов последних найти не удалось. Все находки переданы в Палеонтологический институт РАН. Место раскопок тщательно оберегается.
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