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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники 
21 июня 2019, 01:39
Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
Главой Шигонского района стал Сергей Строев

Главой Шигонского района стал Сергей Строев

В пятницу, 21 июня, главной Шигонского района был выбран Сергей Строев. Собрание представителей муниципального района рассмотрело кандидатуры, представленные конкурсной комиссией, и единогласно проголосовало за этого претендента. Карьера Сергея Строева началась в 1986 году в колхозе «Заветы Ильича». В дальнейшем он 
21 июня 2019, 11:44
Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

В ночь на пятницу, 21 июня, в центре областной столицы произошел пожар — там тушили отселенный дом. Сигнал о возгорании поступил в 23:21. В двухэтажном доме № 57 по улице Вилоновской горела крыша на площади 100 кв.м. Как сообщили в 
21 июня 2019, 10:16
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую

В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую

В среду, 29 мая, в Куйбышевском районе Самары ненадолго перекрыли улицу Калининградскую. На месте событий находились машины полиции, «скорой помощи», фургон спецсвязи. По словам местных жителей, улицу оцепили, а любопытствующим объясняли, что проходят учения или «снимают кино».
 
29 мая 2019, 04:22
Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной

Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной

Стало известно, что улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной не раньше середины июня. Такие сроки обозначили представители городского департамента транспорта, когда самарцы поинтересовались, будет ли она перекрываться, ждать ли в этом году какую-то развлекательную программу, выступления уличных театров или фестивали 
13 мая 2019, 03:00
В Самаре разрешат перекрывать дороги из-за карнавалов и фестивалей

В Самаре разрешат перекрывать дороги из-за карнавалов и фестивалей

В Самаре хотят разрешить перекрывать дороги из-за шествий, фестивалей и карнавалов. Соответствующую поправку в региональный закон о дорогах одобрили в губернской думе. Ранее власти областного центра имели возможность на законных основаниях перекрывать улицы только из-за публичных или спортмероприятий. Изменение, внесенное 
18 октября 2018, 06:43
В Самаре перекроют три дороги

В Самаре перекроют три дороги

Для проведения ремонтных работ на территории города будет перекрыто движение на нескольких улицах. Это необходимо для обеспечения безопасности. Ограничения будут действовать на следующих участках:

- до 08:00 22 сентября - по улице Средне-Садовая в районе пересечения с улицей Победы (по нечетной 

21 сентября 2018, 01:33
В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода

Работы на коммуникациях станут причиной очередного перекрытия дорог в Самаре. В связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства ограничения движения будут введены по улице Шестая Толевая от улицы Балаковская до переулка Ясский. Они будут действовать с 24 сентября по 3 

20 сентября 2018, 05:50
В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

Стало известно, что летом 2019 года улица Куйбышева в Самаре снова станет пешеходной. Напомним, что впервые ее перекрыли для транспорта во время чемпионата мира футболу 2018 года. После окончания мундиаля городские власти сделали ее пешеходной в выходные до 3 сентября. 
7 сентября 2018, 12:16
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