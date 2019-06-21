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К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»
Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники …
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21 июня 2019, 01:39
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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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Главой Шигонского района стал Сергей Строев
В пятницу, 21 июня, главной Шигонского района был выбран Сергей Строев. Собрание представителей муниципального района рассмотрело кандидатуры, представленные конкурсной комиссией, и единогласно проголосовало за этого претендента. Карьера Сергея Строева началась в 1986 году в колхозе «Заветы Ильича». В дальнейшем он …
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21 июня 2019, 11:44
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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома
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21 июня 2019, 10:16
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Куйбышевском районе ненадолго перекрывали Калининградскую
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29 мая 2019, 04:22
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Стало известно, когда улицу Куйбышева снова могут сделать пешеходной
Стало известно, что улица Куйбышева в Самаре станет пешеходной не раньше середины июня. Такие сроки обозначили представители городского департамента транспорта, когда самарцы поинтересовались, будет ли она перекрываться, ждать ли в этом году какую-то развлекательную программу, выступления уличных театров или фестивали …
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13 мая 2019, 03:00
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В Самаре разрешат перекрывать дороги из-за карнавалов и фестивалей
В Самаре хотят разрешить перекрывать дороги из-за шествий, фестивалей и карнавалов. Соответствующую поправку в региональный закон о дорогах одобрили в губернской думе. Ранее власти областного центра имели возможность на законных основаниях перекрывать улицы только из-за публичных или спортмероприятий. Изменение, внесенное …
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18 октября 2018, 06:43
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В Самаре перекроют три дороги
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21 сентября 2018, 01:33
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В Самаре перекроют дорогу из-за строительства газопровода
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20 сентября 2018, 05:50
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В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019
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7 сентября 2018, 12:16
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