8
12
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                Y88b   d88P  8888888888  888b     d888            888b     d888  888       888 
                 Y88b d88P   888         8888b   d8888            8888b   d8888  888   o   888 
                  Y88o88P    888         88888b.d88888            88888b.d88888  888  d8b  888 
 88888b.d88b.      Y888P     8888888     888Y88888P888  .d8888b   888Y88888P888  888 d888b 888 
 888 "888 "88b     d888b     888         888 Y888P 888  88K       888 Y888P 888  888d88888b888 
 888  888  888    d88888b    888         888  Y8P  888  "Y8888b.  888  Y8P  888  88888P Y88888 
 888  888  888   d88P Y88b   888         888   "   888       X88  888   "   888  8888P   Y8888 
 888  888  888  d88P   Y88b  888         888       888   88888P'  888       888  888P     Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

Блогер Александр Жоголев поведал, что "самарский Арбат" потихоньку осыпается... "Коллега по работе прогулялся с ребёнком по Ленинградской и в офис пришёл немного в "приподнятом" настроении от шока... Ребёнка чудом не прибило каменной глыбой, упавшей с балкона дома № 78 по Молодогвардейской 

10 апреля 2018, 06:42
В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, 
7 апреля 2018, 11:06
В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник 

7 апреля 2018, 08:50
Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются 
6 апреля 2018, 08:00
Попытка сделать экстремальное селфи закончилась трагически

Попытка сделать экстремальное селфи закончилась трагически

16-летний подросток хотел получить эффектное фото...
19 мая 2016, 09:02
Пенсионерка, добавлявшая себе героин в чай и кофе, приговорена к 7 годам тюрьмы

Пенсионерка, добавлявшая себе героин в чай и кофе, приговорена к 7 годам тюрьмы

В Кемерово суд приговорил местную жительницу к 7 годам заключения. Пожилая женщина уверяла силовиков, что приобретала наркотик для себя и добавляла его в чай, кофе и молоко якобы для снятия болей.
Однако оперативники установили, что обвиняемая трижды продавала опасный наркотик, 

14 ноября 2014, 03:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх