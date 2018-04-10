В паблике «ЧП | Самарская область» соцсети «ВК» выложили фото контейнера, заполненного мягкими игрушками в память о погибших в Кемерово. Автор поста подписал фотографию лаконично: «По-моему, это уже перебор». Точная геолокация события указана не была. Самарцы отреагировали на фотофакт с негодованием. «Нелюди!», «Как можно?», «В детдом бы лучше отдали или детские сады!», «Ну этого и следовало ожидать: показуху выполнили и забыли», - прокомментировали горожане. Один из самарцев с грустью поведал, что однажды попытался подарить большого плюшевого медведя детдому, но ему сказали, что б/у игрушки не принимают и его мишка сможет только украсить дворовую территорию, и то до первого дождя. Многие комментаторы предположили, что это фото постановочное и оно было специально выложено в соцсети с целью «наброса».
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