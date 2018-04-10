В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт … Блогер Жанна Скокова размышляет , существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики,