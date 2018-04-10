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Материалы по теме:

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

9 апреля в Тольятти был зафиксирован пожар. ЧП произошло на балконе дома №22 по улице 70 лет Октября. Двое детей, которых родители оставили одних, решили поиграть с огнем. Шалость едва не закончилась трагедией. Дым, поваливший с балкона, вовремя заметили соседи 

10 апреля 2018, 10:22
Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Региональное ГУ МЧС России отчиталось о полной ликвидации пожара в здании бывшего ресторана по соседству с КРЦ «Звезда» в Самаре. Работы по тушению длились более 5 часов. Завершились они в 23:23.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 18:01 9 апреля. Первые 

10 апреля 2018, 08:03
Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано. Добиться этого результата удалось спустя 2 часа и 26 минут после поступления сигнала о начале возгорания.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на тушении крупного пожара задействован 71 

9 апреля 2018, 11:07
Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.

«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение 

9 апреля 2018, 08:32
Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Крупный пожар начался в Самаре. На улице Ново-Садовой загорелось здание, расположенное по соседству с КРЦ «Звезда».

По информации регионального ГУ МЧС России, огонь охватил постройку, в которой ранее располагался ресторан. Сигнал о возгорании поступил в 18:01. На тушение пожара 
9 апреля 2018, 06:43
Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Сегодня, 7 апреля, на Волге возле Самары начались ледокольные работы. Мероприятие необходимо для того, чтобы предотвратить ледовые заторы.

Накануне жителям областной столицы были разосланы СМС-сообщения от МЧС. Ведомство предупредило горожан о том, что выход на лед в субботу чрезвычайно 
7 апреля 2018, 05:39
В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В Самаре во вторник, 3 апреля, произошел пожар в строящемся здании на проспекте Кирова в Промышленном районе. Вспыхнули строительные материалы. По  данным МЧС, все началось в 16:30. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

«На тушение пожара выезжали 

4 апреля 2018, 09:48
Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Толщина льда на Волге в районе Самары в настоящее время не достигает 10 сантиметров. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предупредил горожан об опасности выхода на тонкий лед. Он сообщил, что ледовый покров на акватории Волги неоднородный, 
11 января 2018, 12:33
В Самаре состоится последний в этом году Science Slam

В Самаре состоится последний в этом году Science Slam

В арт-клубе «Звезда» 7 декабря состоится очередной Science Slam — это международный проект по популяризации науки. По традиции, несколько молодых ученых и аспирантов доступно и в неформальной манере расскажут о своих разработках и экспериментах. Победителя выявят зрители с помощью специального 

24 ноября 2017, 08:11
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

Сегодня, 18 ноября, в 17:31 на пульт единого дежурного МЧС по Самарской области поступило сообщение о происшествии на воде.

В районе Полевого спуска на Волге перевернулась лодка «Казанка». По данным ведомства, на борту находились 3 человека. Один из них, 
18 ноября 2017, 11:57
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

10 ноября в ДК «Газовик» «Антологию блюза» Владимира Авестисяна и D’Black Blues Orchestra увидят жители Оренбурга, 12 ноября концерт состоится в Самаре на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда». 
29 сентября 2017, 04:36
На сцену КРЦ

На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra

На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
17 декабря 2016, 09:12
В Самаре начался

В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа"

В Самаре в культурно-развлекательном центре звезда начался "концерт для Джона и Джорджа". Сотни самарских битломанов собрались, чтобы почтить память культовых музыкантов Джона Леннона и Джорджа Харрисона.
 
Первый «Концерт для Джона и Джорджа» с урезом прогремел  в Самаре в 2010 году. 
17 декабря 2016, 07:07
В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы

В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы

Крупное возгорание, которое сопровождалось взрывами, произошло поздно вечером в среду в промышленной зоне Советского района Самары.
Пожару был присвоен третий ранг сложности - по такому высокому номеру спасатели работали впервые после лета прошлого года. Огонь бушевал на площади 2000 квадратных 

2 июня 2016, 08:54
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