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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
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10 апреля 2018, 10:22
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Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован
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10 апреля 2018, 08:03
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Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано
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9 апреля 2018, 11:07
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Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован
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9 апреля 2018, 08:32
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Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре
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9 апреля 2018, 06:43
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Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол
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7 апреля 2018, 05:39
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В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы
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4 апреля 2018, 09:48
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Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду
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11 января 2018, 12:33
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В Самаре состоится последний в этом году Science Slam
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24 ноября 2017, 08:11
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До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»
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18 ноября 2017, 11:57
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге
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29 сентября 2017, 04:36
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На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra
На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
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17 декабря 2016, 09:12
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В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа"
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17 декабря 2016, 07:07
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В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы
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2 июня 2016, 08:54