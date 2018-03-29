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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

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Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
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В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве 

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Утром Самару сковали 8-балльные пробки

Утром Самару сковали 8-балльные пробки

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В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

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В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

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В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии

В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии

Блогер Анна Носова рассказала про «курс молодого бойца» на базе учебного центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
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26 марта 2018, 07:00
Новый памятник пивовару открыли в Самаре

Новый памятник пивовару открыли в Самаре

В четверг, 28 декабря, в Самаре открыли новый арт-объект – памятник пивовару. Он установлен рядом с пивзаводом на Волжском проспекте. Идея возникла еще в 2012 году, во время работы оргкомитета "Культурная Самара", который возглавлял Дмитрий Азаров, в настоящее время исполняющий 
29 декабря 2017, 09:45
В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали 
22 декабря 2017, 03:49
Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

В Самаре у пл. Куйбышева появится памятник гусару, который создадут за счет пожертвований. Начнут установку с символической закладки камня. Церемония состоится возле здания ОДО на улице Шостаковича в среду, 29 ноября, 
28 ноября 2017, 12:00
Пропитан чувством радости: В Самаре продают памятник Ленину за 50000 рублей

Пропитан чувством радости: В Самаре продают памятник Ленину за 50000 рублей

Сегодня, 27 ноября, на Авито появился необычный товар. Неизвестный продавец из самарской Безымянки пытается пристроить в новое место памятник Владимиру Ленину, который располагался на территории детского лагеря. Скульптуру он оценивает в 50 тысяч рублей.
 
«Цементный, требует реставрационных работ. 
27 ноября 2017, 11:14
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