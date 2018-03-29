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МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре
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29 марта 2018, 01:14
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Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»
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29 марта 2018, 11:54
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18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре
В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве …
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29 марта 2018, 11:08
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Утром Самару сковали 8-балльные пробки
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28 марта 2018, 06:29
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В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»
Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".
"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно …
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27 марта 2018, 05:56
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В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН
Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло …
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27 марта 2018, 07:03
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В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации
В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно …
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27 марта 2018, 05:11
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В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии
Блогер Анна Носова рассказала про «курс молодого бойца» на базе учебного центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
«Училась стрелять из автомата Калашникова, обнаруживать взрывные устройства, кидать «кошку» и так далее. Скорее всего, в глазах обучающего состава я походила …
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26 марта 2018, 07:00
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Новый памятник пивовару открыли в Самаре
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29 декабря 2017, 09:45
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В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»
Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали …
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22 декабря 2017, 03:49
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева
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28 ноября 2017, 12:00
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Пропитан чувством радости: В Самаре продают памятник Ленину за 50000 рублей
Сегодня, 27 ноября, на Авито появился необычный товар. Неизвестный продавец из самарской Безымянки пытается пристроить в новое место памятник Владимиру Ленину, который располагался на территории детского лагеря. Скульптуру он оценивает в 50 тысяч рублей.
«Цементный, требует реставрационных работ. …
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27 ноября 2017, 11:14