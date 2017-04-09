В отдел полиции города Отрадный Самарской области обратился за помощью местный 69-летний житель. Пенсионер пожаловался на неизвестного мужчину, который избил его табуреткой и отобрал 70 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что в этот день пенсионер у себя дома на улице Пионерской распивал алкоголь в компании малознакомых людей. Вскоре хозяин дома поругался с одним из гостей. Тот избил пенсионера, нашел в квартире сейф, вскрыл его и забрал деньги.
Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать злоумышленника. Опасным гостем оказался нигде не работающий ранее судимый 36-летний житель Отрадного. Часть похищенных денег была у него изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой", следствие продолжается.
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