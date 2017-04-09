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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
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  "Y88P"
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22 декабря 2016, 01:04
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В Самаре вооруженные подростки совершили разбой на площади Революции

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3 ноября 2016, 10:32
33-летний житель Отрадного похитил десять миллионов рублей

33-летний житель Отрадного похитил десять миллионов рублей

Следователи областного управления МВД раскрыли мошенничество. Обвиняемый – 33-летний житель Отрадного. Мужчина, являясь главой фермерского хозяйства, получил субсидию на сумму около 10 млн рублей. Преступление было совершено летом 2014 года.

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19 октября 2016, 12:13
В Отрадном автоледи на «десятке» пострадала в ДТП с «Калиной»

В Отрадном автоледи на «десятке» пострадала в ДТП с «Калиной»

В четверг, 29 сентября, в Отрадном столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На улице Советской столкнулись легковые автомобили «Лада Калина» и  «ВАЗ-2110». По данным полицейских, 31-летний автомобилист на «Калине» выехал на встречку.

В ДТП пострадали 

30 сентября 2016, 03:18
В блогах: заброшенный комбинат железобетонных изделий в Отрадном

В блогах: заброшенный комбинат железобетонных изделий в Отрадном

Блогер chanych_85 побывал на заброшенном комбинате железобетонных изделий в городе Отрадный. "Он был запущен более полувека назад, в 1954 году, в тогда еще маленьком, только начинавшем развиваться поселке нефтяников. Завод ЖБИ был одним из первых промышленных предприятий города. Сейчас 
9 августа 2016, 05:21
В Отрадном парень переехал своего знакомого машиной и скрылся

В Отрадном парень переехал своего знакомого машиной и скрылся

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По предварительной версии следователей, преступление произошло в июне этого года. 

5 августа 2016, 04:45
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