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Материалы по теме:

В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

Самарские полицейские проводят проверку по факту смерти пешехода в поселке Управленческий. 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре, сбил автобус. ДТП произошло 1 ноября около шести часов вечера на улице Сергея Лазо. Пострадавшего в карете скорой помощи отвезли в больницу. Там 

2 ноября 2017, 01:17
Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика 
28 октября 2017, 04:32
21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

21-летняя автоледи на «Матизе» погибла в лобовом ДТП под Тольятти

Вчера, 27 октября, примерно в 18:50 на 8 километре автотрассы «Тольятти – Хрящевка – Луначарский» в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной информации сотрудников полиции, 21-летняя девушка на Daewoo Matiz 
28 октября 2017, 03:15
В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В Самаре водитель «Гранты» врезался в столб и погиб

В пятницу, 27 октября, в Самаре в результате ДТП разбился человек. 39-летний автомобилист на «Ладе Гранте» врезался в столб на обочине.

Авария произошла примерно в 7:30 на путепроводе «Смышляевский». Водитель был ранен. На «скорой» его отвезли в больницу, но 
27 октября 2017, 03:09
В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В отдел полиции города Отрадный Самарской области обратился за помощью местный 69-летний житель. Пенсионер пожаловался на неизвестного мужчину, который избил его табуреткой и отобрал 70 тысяч рублей.
 
Сотрудники полиции установили, что в этот день пенсионер у себя дома на 

9 апреля 2017, 06:20
33-летний житель Отрадного похитил десять миллионов рублей

33-летний житель Отрадного похитил десять миллионов рублей

Следователи областного управления МВД раскрыли мошенничество. Обвиняемый – 33-летний житель Отрадного. Мужчина, являясь главой фермерского хозяйства, получил субсидию на сумму около 10 млн рублей. Преступление было совершено летом 2014 года.

По версии силовиков, обвиняемый предоставил фиктивные документы и получил грант на 

19 октября 2016, 12:13
В Отрадном автоледи на «десятке» пострадала в ДТП с «Калиной»

В Отрадном автоледи на «десятке» пострадала в ДТП с «Калиной»

В четверг, 29 сентября, в Отрадном столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На улице Советской столкнулись легковые автомобили «Лада Калина» и  «ВАЗ-2110». По данным полицейских, 31-летний автомобилист на «Калине» выехал на встречку.

В ДТП пострадали 

30 сентября 2016, 03:18
В блогах: заброшенный комбинат железобетонных изделий в Отрадном

В блогах: заброшенный комбинат железобетонных изделий в Отрадном

Блогер chanych_85 побывал на заброшенном комбинате железобетонных изделий в городе Отрадный. "Он был запущен более полувека назад, в 1954 году, в тогда еще маленьком, только начинавшем развиваться поселке нефтяников. Завод ЖБИ был одним из первых промышленных предприятий города. Сейчас 
9 августа 2016, 05:21
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