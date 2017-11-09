В четверг, 29 сентября, в Отрадном столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На улице Советской столкнулись легковые автомобили «Лада Калина» и «ВАЗ-2110». По данным полицейских, 31-летний автомобилист на «Калине» выехал на встречку.

В ДТП пострадали …