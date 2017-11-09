В городе Отрадный проводят расследование по факту гибели рабочего на территории завода «Технолайн», сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Трагедия произошла 12 октября. Погиб машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж». Когда сотрудник организации проводил осмотр ковша своей машины, на него наехал грузовик «КамАЗ». Смерть работника наступила на месте происшествия. Всего за прошлой месяц в региональный минтруд пришло 16 извещений о несчастных случаях, три из которых, по предварительной информации, связаны с производством.
«Определяются причины несчастных случаев и лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов», - сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
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