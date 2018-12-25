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На самарском кладбище выделили участок для захоронения староверов
На самарском кладбище «Центральное» выделили участок для захоронения умерших христиан староверов-поморцев. Постановление подписали в администрации Самары, оно опубликовано на официальном сайте. Известно, что площадь этого участка составит 475 кв.м. и он будет находиться в 10 квадрате. Кладбище располагается в Волжском …
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25 декабря 2018, 04:29
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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего
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25 декабря 2018, 02:49
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика
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25 декабря 2018, 10:43
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Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке
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25 декабря 2018, 08:29
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах
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24 декабря 2018, 08:07
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В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе
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21 декабря 2018, 09:01
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В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
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20 декабря 2018, 02:33
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят
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19 декабря 2018, 11:10
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В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды
Жители более трех десятков домов в Железнодорожном районе областной столицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. По данным «РКС-Самара» на 21:00 вторника, 18 декабря, было отключено холодное водоснабжение по следующих адресам:
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19 декабря 2018, 09:31
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В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура
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17 декабря 2018, 11:51