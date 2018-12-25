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Материалы по теме:

На самарском кладбище выделили участок для захоронения староверов

На самарском кладбище выделили участок для захоронения староверов

На самарском кладбище «Центральное» выделили участок для захоронения умерших христиан староверов-поморцев. Постановление подписали в администрации Самары, оно опубликовано на официальном сайте. Известно, что площадь этого участка составит 475 кв.м. и он будет находиться в 10 квадрате. Кладбище располагается в Волжском 
25 декабря 2018, 04:29
Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

Накануне, 24 декабря, в областной столице случилась авария, в которой пострадал дорожный рабочий. В 06:50 58-летний водитель ехал за рулем автобуса ПАЗ-32054 по улице Ново-Садовой в направлении Советской Армии. По данным регионального Главка полиции, шофер двигался не по маршруту и 
25 декабря 2018, 02:49
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Спасатели помогли людям, которые застряли на реке в областной столице. Происшествие случилось в субботу, 22 декабря, в районе Нефтеналивного причала в поселке Сухая Самарка. Супружеская пара каталась на самодельной аэролодке, но, двигаясь по тонкому льду, техника попала в полынью. Мотор 
25 декабря 2018, 08:29
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

В воскресенье, 23 декабря, случилось ЧП с газовым баллоном в Жигулевске. В 16:35 оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о хлопке газового баллона в проезде Отважный. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «произошел хлопок газового баллона с 
24 декабря 2018, 08:07
В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

В Самаре вернули отопление в 12 домов в Советском районе

Восстановлено теплоснабжение в жилых домах на улице Мориса Тореза в Самаре. По данным регионального ГУ МЧС, отопление дали в 17:40 в четверг. Напомним, что на улице Мориса Тореза произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм. На 
21 декабря 2018, 09:01
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В областной столице очередная коммунальная авария: в 11:35 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм на улице Мориса Тореза в Советском районе. Аварию устраняет одна 
20 декабря 2018, 02:33
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

В среду, 19 декабря, специалисты приступят к замене 6 метров трубы на улице Мориса Тореза. Правда, сначала нужно, чтобы из нее вытекла вся вода. Напомним, что накануне в Железнодорожном районе Самары произошла крупная коммунальная авария — технологический сбой на водоводе 
19 декабря 2018, 11:10
В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды

В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды

Жители более трех десятков домов в Железнодорожном районе областной столицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. По данным «РКС-Самара» на 21:00 вторника, 18 декабря, было отключено холодное водоснабжение по следующих адресам: 
 
улица Революционная, дома № 138, 139, 140, 141,142, 
19 декабря 2018, 09:31
В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком 

17 декабря 2018, 11:51
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