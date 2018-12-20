8
40
30
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В пятницу, 21 декабря, в Самару прибудет долгожданный гость - Дед Мороз из Великого Устюга, который совершает традиционный предновогодний тур по стране. Сначала он побывает в театре «Самарская площадь» на новогоднем представлении для ребят с ограниченными возможностями здоровья, затем - 
20 декабря 2018, 04:28
Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»

Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение 
20 декабря 2018, 04:16
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

В четверг, 20 декабря, произошла смертельная авария в окрестностях Сызрани. Примерно в 12:00 молодой водитель грузовика DAF ехал по трассе мимо Сызрани в сторону Самары. По словам водителя, на «раменском» перекрестке он увидел женщину. После перекрестка он остановил машину на 
20 декабря 2018, 03:06
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

В среду, 19 декабря, специалисты приступят к замене 6 метров трубы на улице Мориса Тореза. Правда, сначала нужно, чтобы из нее вытекла вся вода. Напомним, что накануне в Железнодорожном районе Самары произошла крупная коммунальная авария — технологический сбой на водоводе 
19 декабря 2018, 11:10
В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды

В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды

Жители более трех десятков домов в Железнодорожном районе областной столицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. По данным «РКС-Самара» на 21:00 вторника, 18 декабря, было отключено холодное водоснабжение по следующих адресам: 
 
улица Революционная, дома № 138, 139, 140, 141,142, 
19 декабря 2018, 09:31
Возможны проблемы с водой: на улице Мориса Тореза произошло повреждение водовода

Возможны проблемы с водой: на улице Мориса Тореза произошло повреждение водовода

Во вторник, 18 декабря, примерно в 15:00 датчики центральной диспетчерской службы коммунальщиков показали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров. Такое падение обычно говорит о крупной утечке. Как сообщили в «РКС-Самара», предположительно, произошло повреждение водовода в районе дома № 
18 декабря 2018, 04:20
В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком 

17 декабря 2018, 11:51
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
В Самаре ищут нового оператора для котельных

В Самаре ищут нового оператора для котельных

Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли 
27 ноября 2018, 12:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх