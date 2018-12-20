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Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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20 декабря 2018, 04:28
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Бывший кинотеатр «Россия» передадут молодежному театру «Мастерская»
Стало известно, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской позволят занять молодежному театру «Мастерская». Об этом рассказали во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с театральными деятелями. Правда, сначала запланирован капитальный ремонт помещения, его оснастят и передадут в ведение …
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20 декабря 2018, 04:16
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В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
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20 декабря 2018, 04:00
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Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину
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20 декабря 2018, 03:06
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят
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19 декабря 2018, 11:10
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В Самаре более трех десятков домов остались без холодной воды
Жители более трех десятков домов в Железнодорожном районе областной столицы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. По данным «РКС-Самара» на 21:00 вторника, 18 декабря, было отключено холодное водоснабжение по следующих адресам:
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19 декабря 2018, 09:31
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Возможны проблемы с водой: на улице Мориса Тореза произошло повреждение водовода
Во вторник, 18 декабря, примерно в 15:00 датчики центральной диспетчерской службы коммунальщиков показали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров. Такое падение обычно говорит о крупной утечке. Как сообщили в «РКС-Самара», предположительно, произошло повреждение водовода в районе дома № …
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18 декабря 2018, 04:20
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В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура
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17 декабря 2018, 11:51
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В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
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14 декабря 2018, 02:35
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В Самаре ищут нового оператора для котельных
Мэрия Самары объявила открытый конкурс на эксплуатацию теплоэнергетических объектов, ранее находившихся в пользовании обанкротившейся «Самарской управляющей теплоэнергетической компании». Начальная цена контракта - 334 млн рублей. Как уже сообщала ТЕРРА, в сентябре СУТЭК была признана несостоятельной, в отношении предприятия открыли …
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27 ноября 2018, 12:06