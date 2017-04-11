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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе

В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе

Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. 
14 марта 2017, 06:54
В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

Сегодня, 13 марта, днем в Самаре на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, рядом с рынком «Норд» грузовик МАЗ сбил насмерть женщину, 
13 марта 2017, 11:23
В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет

27 октября прошлого года в Тольятти 63-летний мужчина на «Лада Калина» на улице Комзина сбил насмерть двух пенсионерок. На днях в отношение него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
12 марта 2017, 05:19
В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, 
19 февраля 2017, 02:32
Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина

Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина

35-летнего мужчину задержали около одного из домов на Заводском шоссе областного центра.
9 сентября 2016, 01:19
К концу 2017 года в Самаре реконструируют Заводское шоссе

К концу 2017 года в Самаре реконструируют Заводское шоссе

На реконструкцию Заводского шоссе в Самаре планируют потратить 196 миллионов рублей. Речь идет об участке от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда. Сейчас городские власти ищут подрядчика. Тендер объявил самарский департамент градостроительства.
 
Деньги на выполнение работ выделят из городской 

1 сентября 2016, 05:14
В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото

В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото

Сегодня, 11 июня, примерно в 14:40 на улице Мичурина в Тольятти мотоциклист столкнулся с Honda Accord. Как передают в «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», «скорая помощь» ехала на вызов 20 минут, за это время человек скончался.
 
Комментаторы пишут, что 
11 июня 2016, 04:13
В Самарской области задержан виновник страшного ДТП на дороге Димитровград - Тольятти

В Самарской области задержан виновник страшного ДТП на дороге Димитровград - Тольятти

В Самарской области сотрудниками полиции задержан водитель, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. От полученных травм она скончалась на месте.

Напомним, трагическое происшествие произошло во вторник, 26 января, в 7 часов утра на автотрассе Димитровград – 
27 января 2016, 09:45
Самарская полиция ищет свидетелей двух ДТП со смертельным исходом

Самарская полиция ищет свидетелей двух ДТП со смертельным исходом

Первая авария случилась в Большеглушицком районе. В местную дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Августовка на улице Космической лежит труп мужчины. Сотрудники полиции выяснили, что смертельные травмы 51-летний погибший получил в результате наезда неустановленного транспортного средства. После 
27 декабря 2015, 03:29
В Самарской области

В Самарской области "Лада" врезалась в "Запорожец", один человек погиб, есть фото

Сегодня, 25 октября, около 12:30 в Кинель-Черкасском районе на автотрассе Кинель-Черкассы - Урал произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 21-летний водитель на LADA Priora не справился с управлением 
25 октября 2015, 04:21
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