|
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода
|
19 марта 2017, 04:36
|
В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе
Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. …
|
14 марта 2017, 06:54
|
В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото
|
13 марта 2017, 11:23
|
В Тольятти водитель насмерть сбил двух бабушек - 78 и 79 лет
|
12 марта 2017, 05:19
|
В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
|
19 февраля 2017, 02:32
|
Сотрудники полиции изъяли у жителя Самары 45 граммов героина
|
9 сентября 2016, 01:19
|
К концу 2017 года в Самаре реконструируют Заводское шоссе
|
1 сентября 2016, 05:14
|
В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото
Сегодня, 11 июня, примерно в 14:40 на улице Мичурина в Тольятти мотоциклист столкнулся с Honda Accord. Как передают в «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», «скорая помощь» ехала на вызов 20 минут, за это время человек скончался.
Комментаторы пишут, что …
|
11 июня 2016, 04:13
|
В Самарской области задержан виновник страшного ДТП на дороге Димитровград - Тольятти
В Самарской области сотрудниками полиции задержан водитель, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. От полученных травм она скончалась на месте.
Напомним, трагическое происшествие произошло во вторник, 26 января, в 7 часов утра на автотрассе Димитровград – …
|
27 января 2016, 09:45
|
Самарская полиция ищет свидетелей двух ДТП со смертельным исходом
Первая авария случилась в Большеглушицком районе. В местную дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Августовка на улице Космической лежит труп мужчины. Сотрудники полиции выяснили, что смертельные травмы 51-летний погибший получил в результате наезда неустановленного транспортного средства. После …
|
27 декабря 2015, 03:29
|
В Самарской области "Лада" врезалась в "Запорожец", один человек погиб, есть фото
Сегодня, 25 октября, около 12:30 в Кинель-Черкасском районе на автотрассе Кинель-Черкассы - Урал произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников полиции, 21-летний водитель на LADA Priora не справился с управлением …
|
25 октября 2015, 04:21