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Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз
В Самарской области в последние часы Старого Года произошло крупное ДТП, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную Службу спасения. Около села Дубовый Умет груженая фура с номерами Республики Беларусь сошла с автотрассы в кювет и перевернулась. Водителя на …
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2 января 2018, 02:10
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Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком
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1 января 2018, 05:33
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Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб
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31 декабря 2017, 03:03
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В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»
Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки …
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30 декабря 2017, 07:01
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Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото
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17 декабря 2016, 06:49
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Житель Самары пытался украсть алкоголь из магазина на ул. Промышленности
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27 мая 2014, 02:07
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В Самаре сильный ветер опрокинул киоск на машину
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11 апреля 2013, 04:16
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В Самаре похоронят малыша, упавшего с 5-го этажа
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17 января 2013, 10:00