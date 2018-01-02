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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз

Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз

В Самарской области в последние часы Старого Года произошло крупное ДТП, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную Службу спасения. Около села Дубовый Умет груженая фура с номерами Республики Беларусь сошла с автотрассы в кювет и перевернулась. Водителя на 
2 января 2018, 02:10
Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком

Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком

20-летний автомобилист на вазовской легковушке не справился с управлением и вылетел на встречку. 
1 января 2018, 05:33
Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня, 31 декабря, ночью на 30 километре Южной обводной дороги.
 
Как передает ПСС по Самарской области, около поворота на поселок Рощинский водитель Лады Приоры на скорости врезался на препятствие. Даже сработавшие подушки безопасности не спасли жизнь 
31 декабря 2017, 03:03
В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
 
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки 
30 декабря 2017, 07:01
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
Житель Самары пытался украсть алкоголь из магазина на ул. Промышленности

Житель Самары пытался украсть алкоголь из магазина на ул. Промышленности

Сотрудники ДПС задержали мужчину, пытавшегося похитить из торгового зала алкогольную продукцию на сумму 1600 рублей. Сообщение о попытке грабежа в магазине на ул. Промышленности поступило в полицию в понедельник, 26 мая, около 15:30.

Подозреваемый – 39-летний житель Самары нигде не работает, 

27 мая 2014, 02:07

В Самаре сильный ветер опрокинул киоск на машину

В Самаре сильный ветер опрокинул киоск на машину

Вечером в среду, 10 апреля, сильный ветер стал причиной сразу нескольких ЧП в Самаре. На рынке на пересечении Московского шоссе и Революционной перевернуло торговый ларек, он упал на проезжавший мимо автомобиль "Мерседес". На улице Владимирской сорвало листы с крыш двух 

11 апреля 2013, 04:16
В Самаре похоронят малыша, упавшего с 5-го этажа

В Самаре похоронят малыша, упавшего с 5-го этажа

В доме на Промышленности - большое горе. Днем 15 января из окна 5-го этажа упал 4-летний мальчик. Родители отказываются давать интервью перед камерой, но рассказывают, что любопытный Ваня заинтересовался крупным ДТП на перекрестке. Залез на подоконник. Посмотреть. И соскользнул вниз. 

17 января 2013, 10:00
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