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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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В блогах: письмо из глубинки

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В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой

В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой

В Советском районе Самары во вторник, 30 января, произошла коммунальная авария. На улице Аэродромной прорвало трубу диаметром 200 миллиметров с холодной водой. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:38.

«Оповещение населения, попавшего в зону отключения, проводится через управляющие компании. Организован 

30 января 2018, 04:24
В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей

В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей

В Самаре в районные отделы судебных приставов передано более 18 тысяч исполнительных листов в отношении граждан, задолжавших за воду больше 113 миллионов рублей.

«Если абонент не оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения в течение трёх месяцев, то долги взыскиваются через суд», - 

23 января 2018, 11:18
В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
 
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что 
2 января 2018, 03:30
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
Житель Самары пытался украсть алкоголь из магазина на ул. Промышленности

Житель Самары пытался украсть алкоголь из магазина на ул. Промышленности

Сотрудники ДПС задержали мужчину, пытавшегося похитить из торгового зала алкогольную продукцию на сумму 1600 рублей. Сообщение о попытке грабежа в магазине на ул. Промышленности поступило в полицию в понедельник, 26 мая, около 15:30.

Подозреваемый – 39-летний житель Самары нигде не работает, 

27 мая 2014, 02:07
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