|
Мэрия опубликовала временную схему движения автобусов №52 в Самаре
|
19 марта 2018, 01:39
|
Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
|
19 марта 2018, 10:09
|
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото
|
7 марта 2018, 09:59
|
Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре
|
7 марта 2018, 09:40
|
За анализ качества воды в Самаре заплатят 212 тысяч рублей
В Самаре потратят 212 тысяч рублей на исследование качества воды. Тендер по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие «Самараводоканал». Согласно техзаданию, специалистам предстоит отобрать 44 пробы в поселках Рубежный, Ясная Поляна, Прибрежный и Береза. Воду проверят на альфа- и бета-активность и …
|
19 февраля 2018, 07:01
|
В блогах: письмо из глубинки
Блогер Михаил Суханов рассказал, что в поселке Подгорный Кинель-Черкасского района местные жители уже почти 7 лет борются с чиновниками за горячую воду и отопление.
"Небольшая группа жителей поселка, состоящая из 4 пенсионеров, начала обращаться во всевозможные инстанции и …
|
12 февраля 2018, 09:03
|
В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой
В Советском районе Самары во вторник, 30 января, произошла коммунальная авария. На улице Аэродромной прорвало трубу диаметром 200 миллиметров с холодной водой. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:38.
«Оповещение населения, попавшего в зону отключения, проводится через управляющие компании. Организован …
|
30 января 2018, 04:24
|
В Самаре с должников за воду взыщут более 113 млн рублей
|
23 января 2018, 11:18
|
В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай
Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что …
|
2 января 2018, 03:30
|
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото
|
17 декабря 2016, 06:49
|
Житель Самары пытался украсть алкоголь из магазина на ул. Промышленности
|
27 мая 2014, 02:07