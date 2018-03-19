В Самаре в районные отделы судебных приставов передано более 18 тысяч исполнительных листов в отношении граждан, задолжавших за воду больше 113 миллионов рублей.

«Если абонент не оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения в течение трёх месяцев, то долги взыскиваются через суд», - …