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Опасные участки тольяттинской набережной засыпают бетонным ломом
Тольяттинец Андрей Дербенев в «Фейсбуке» сообщил, что проблема набережной 8-го квартала обсуждалась на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Тольятти 30 мая. На данный момент оба провала засыпают бетонным ломом. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров). …
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1 июня 2017, 08:23
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День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя
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25 мая 2017, 07:03
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В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб
Прокуратурой Советского района Самары совместно с областным управлением МЧС выявлены нарушения требований закона по содержанию сооружений гражданской обороны, переданных в хозведение филиала ФГУП «Экран». По мнению ревизоров, в случае ЧП к использованию и приему укрываемых готовы не все объекты. В …
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24 мая 2017, 08:42
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В Самаре на «набе» появились матрешки
В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой …
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13 мая 2017, 03:23
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В Самаре прошел благотворительный забег
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30 апреля 2017, 10:35
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Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда
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16 февраля 2017, 10:41
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В блогах: Тольятти в цвете
В группе "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что недавно в Автограде "появился проект, направленный на художественное освоение городской среды: квест «Жизнь в цвете»". В рамках конкурса молодые художники рисуют в городе яркие 3D-граффити, несущие определенную эстетическую пользу. Претенденты на …
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15 июля 2016, 06:40
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В Самаре пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого
В субботу, 25 июля, в Самаре состоится городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…». Его ежегодно проводит общественный фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» при поддержке властей города.
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22 июля 2015, 10:55
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Легендарный железный трон «Игры престолов» - в Самаре!
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14 июля 2015, 04:07
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Стала известна программа праздничных мероприятий в Самаре в преддверии 70-летия Победы в ВОВ
Торжественные мероприятия в Самаре стартуют уже 7 мая. Практически одновременно взорам самарцев откроются Арка Победы на Аллее Трудовой Славы и прошедший реконструкцию парк Победы, где зажжется Вечный огонь. Праздничные мероприятия затронут все, даже самые отдаленные городские районы. Проход везде, за …
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5 мая 2015, 05:54