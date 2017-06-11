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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

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День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

Сегодня, 25 мая, у выпускников самарских школ пройдут «Последние звонки».
 
Как пишет Samru.ru со ссылкой на источники в гордепартаменте потребрынка, в течение всего дня на всей территории города будет запрещена торговля спиртным. Соответствующие указания уже разосланы во все райадминистрации, 

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В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

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24 мая 2017, 08:42
В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
 
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой 
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В Самаре прошел благотворительный забег

В Самаре прошел благотворительный забег

На самарской набережной состоялся благотворительный забег, организованный "Русфондом" и школой правильного бега. В нем приняли участие около 500 человек. Среди них и диджей "Русского радио" в Самаре Сергей Сергеев. Эксклюзивный репортаж  с забега смотрите во вторник в 18.45 в информационной 
30 апреля 2017, 10:35
Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда

Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда

Сюжет основан на скандинавских мифах. Играть придётся за викинга, который прожил долгую жизнь и теперь стремится попасть в Вальхаллу, рай для воинов. Основная его цель - погибнуть в славном бою. Однако, найти достойного противника оказывается не  просто. Над созданием проекта 

16 февраля 2017, 10:41
В блогах: Тольятти в цвете

В блогах: Тольятти в цвете

В группе "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что недавно в Автограде "появился проект, направленный на художественное освоение городской среды: квест «Жизнь в цвете»". В рамках конкурса молодые художники рисуют в городе яркие 3D-граффити, несущие определенную эстетическую пользу. Претенденты на 
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В Самаре пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

В Самаре пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

В субботу, 25 июля, в Самаре состоится городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…». Его ежегодно проводит общественный фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» при поддержке властей города.
 
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Легендарный железный трон «Игры престолов» - в Самаре!

Легендарный железный трон «Игры престолов» - в Самаре!

18 июля телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» установит железный трон из сериала «Игра престолов» в ТЦ «Космопорт».
14 июля 2015, 04:07
Стала известна программа праздничных мероприятий в Самаре в преддверии 70-летия Победы в ВОВ

Стала известна программа праздничных мероприятий в Самаре в преддверии 70-летия Победы в ВОВ

Торжественные мероприятия в Самаре стартуют уже 7 мая. Практически одновременно взорам самарцев откроются Арка Победы на Аллее Трудовой Славы и прошедший реконструкцию парк Победы, где зажжется Вечный огонь. Праздничные мероприятия затронут все, даже самые отдаленные городские районы. Проход везде, за 
5 мая 2015, 05:54
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