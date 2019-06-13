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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
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11 июня 2019, 10:26
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Дорожные камеры предлагают устанавливать на самых аварийных участках дорог
В России может измениться методика расстановки дорожных камер видеонаблюдения. Минтранс предлагает в первую очередь монтировать их в тех местах, где чаще всего случаются аварии. В случае, если эта инициатива пройдет согласование в профильных ведомствах, ее закрепят на законодательном уровне. Сейчас …
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10 июня 2019, 11:52
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В Самаре в выходные перекроют улицу Максима Горького
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7 июня 2019, 05:11
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча
В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара …
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31 мая 2019, 10:01
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В Самаре перекроют три улицы из-за велоспорта
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20 мая 2019, 04:33
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В Самаре с 5 апреля изменилось движение автобусов № 9
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5 апреля 2019, 05:34
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На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой
Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в …
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18 февраля 2019, 10:06
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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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