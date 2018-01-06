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Материалы по теме:

В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера

Вчера, 22 декабря, поздно вечером в Тольятти на улице Громовой произошло ДТП со смертельным исходом.

По версии полицейских, автомобиль Lada Kalina, которым управлял 18 летний водитель, совершил наезд на 60 летнего пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте. 
23 декабря 2017, 04:03
В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города

В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города

Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину. По предварительным данным, погиб почетный гражданин города, ветеран одного из крупных строительных предприятий, участвовавший в строительстве АвтоВАЗа и других промышленных объектов - 

20 декабря 2017, 09:59
В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал, сейчас автомобилиста разыскивают. ДТП произошло в понедельник, 18 декабря, примерно в шесть часов вечера. По данным очевидцев, пешеход погиб на улице Коммунальной в районе предприятия «Ресурсконтракт». В ГИБДД предоставили фото с 
19 декабря 2017, 12:44
У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.

«По предварительной информации полицейских на 

18 декабря 2017, 04:20
В Самаре в заброшенном доме на Кирова нашли мертвым пропавшего молодожена

В Самаре в заброшенном доме на Кирова нашли мертвым пропавшего молодожена

21 ноября в Самаре в заброшенном доме №155 по проспекту Кирова был найдено тело 23-летнего Ярослава Ч. Как передает Прогород со ссылкой на областной следственный комитет, возможной причиной смерти парня мог стать суицид. Предсмертной записки при нем обнаружено не 
22 ноября 2017, 09:59
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом

Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
 
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет 
3 октября 2017, 10:53

Шпионские игры: Самарца поймали на продаже спецустройств для «прослушки» телефонов

Шпионские игры: Самарца поймали на продаже спецустройств для «прослушки» телефонов

Гражданин продал устройство для прослушивания телефонных переговоров за 2 тысячи 900 рублей, не имея лицензии на «право разработки, производства и реализации технических спецсредств, предназначенных для негласного сбора информации», говорится в сообщении Следственного комитета по Самарской области.
 
Следователи возбудили в 
1 октября 2017, 03:00
Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов

Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов

В выходные у десятого по величине российского перевозчика - авиакомпании «ВИМ-авиа» произошли массовые задержки рейсов. Проверку по этим фактам начал Следственный комитет. Основные проблемы «ВИМ-авиа» связаны с полумиллиардным долгом перед базовым аэропортом «Домодедово». Собственники компании уже обратились к правительству с 

25 сентября 2017, 11:22
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