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В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера
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23 декабря 2017, 04:03
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В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города
Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину. По предварительным данным, погиб почетный гражданин города, ветеран одного из крупных строительных предприятий, участвовавший в строительстве АвтоВАЗа и других промышленных объектов - …
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20 декабря 2017, 09:59
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В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал
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19 декабря 2017, 12:44
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У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер
В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.
«По предварительной информации полицейских на …
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18 декабря 2017, 04:20
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В Самаре в заброшенном доме на Кирова нашли мертвым пропавшего молодожена
21 ноября в Самаре в заброшенном доме №155 по проспекту Кирова был найдено тело 23-летнего Ярослава Ч. Как передает Прогород со ссылкой на областной следственный комитет, возможной причиной смерти парня мог стать суицид. Предсмертной записки при нем обнаружено не …
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22 ноября 2017, 09:59
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи газом
Тела двух взрослых и ребенка были обнаружены 1 октября около 16 часов в квартире одного из домов на улице Ставропольской. Мужчине было 42 года, его жене - 39, их сыну - 6 лет.
Как сообщает сегодня Cледственный Комитет …
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3 октября 2017, 10:53
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Шпионские игры: Самарца поймали на продаже спецустройств для «прослушки» телефонов
Гражданин продал устройство для прослушивания телефонных переговоров за 2 тысячи 900 рублей, не имея лицензии на «право разработки, производства и реализации технических спецсредств, предназначенных для негласного сбора информации», говорится в сообщении Следственного комитета по Самарской области.
Следователи возбудили в …
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1 октября 2017, 03:00
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Следственный комитет начал проверку массовых задержек авиарейсов
В выходные у десятого по величине российского перевозчика - авиакомпании «ВИМ-авиа» произошли массовые задержки рейсов. Проверку по этим фактам начал Следственный комитет. Основные проблемы «ВИМ-авиа» связаны с полумиллиардным долгом перед базовым аэропортом «Домодедово». Собственники компании уже обратились к правительству с …
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25 сентября 2017, 11:22