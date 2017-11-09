С 8 ноября автомобилистам нужно привыкать к очередным изменениям правил дорожного движения. В этот раз они касаются регулировки транспортных потоков на перекрестках, где есть «кольца». Теперь водители, находящиеся на дороге с круговым движением имеют преимущество перед теми, кто только собирается заехать на нее. Раньше кольцо считалось главным только в том случае, если перед ним стоял знак «Уступи дорогу» или «Движение без остановки запрещено». Однако есть одно «но». В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспорта регулируется в соответствии с их требованиями.
Артем Кудашев, заместитель начальника отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области:
- На территории города Самары и в принципе всей Самарской области всего 85 кольцевых пересечений. Из них 45 сейчас являются главными, остальные являются не главными, то есть движение на них организовано по-разному. На территории Самарской области на двух кольцевых пересечениях будет изменен порядок движения. Это будет на территории Шигонского района и в Сергиевском районе. Все остальные пересечения у нас останутся в том виде, какими они были до нововведений.
|
Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой
|
6 ноября 2017, 08:16
|
Опасные ответы обнаружили эксперты-медики в билетах российских автошкол
Вопросы в экзаменационных билетах отечественных автошкол подобраны некорректно и непрофессионально, причем представленные ответы на ряд вопросов и вовсе являются неправильными. Такой вывод сделали эксперты Минздрава, ознакомившись с теми разделами, где ведется речь об оказании первой медпомощи. Об этом рассказывают «Известия».
|
3 ноября 2017, 05:13
|
Сегодня и завтра сотрудники ГИБДД будут проводить тотальные проверки по выявлению пьяных автомобилистов
Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор …
|
3 ноября 2017, 12:01
|
Правонарушение или пиар: В Тольятти эвакуатор забрал автомобиль ДПС
|
1 ноября 2017, 09:37
|
Полтора миллиарда на «воздух»: в Самарской области проплатили проекты, которые не стали воплощать в жизнь
Аттракцион неслыханной щедрости. В 63-м регионе потрачено более полутора миллиардов рублей на проекты, которые потом воплощать в жизнь никто не стал. Что это: бесхозяйственность, недостаток профессионализма чиновников или неизбежные расходы, которые всегда были, есть и будут?
Бюджет Самарской области на 2017 …
|
24 октября 2017, 10:56
|
Залезли в рекордные госдолги: чем чревата 70-миллиардная закредитованность для жителей Самарской области?
|
23 октября 2017, 11:25
|
Самарская область получит из федерального центра 660 млн рублей на лекарства
Самарская область получит из федерального центра 660 миллионов рублей на лекарства. Речь о субвенциях на обеспечение отдельных категорий граждан медицинскими препаратами, изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, говорится в соответствующем распоряжении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ опубликован …
|
19 октября 2017, 12:21
|
Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры
|
11 октября 2017, 08:04