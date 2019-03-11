|
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
|
11 марта 2019, 03:06
|
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
|
11 марта 2019, 02:39
|
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
|
11 марта 2019, 02:23
|
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
|
11 марта 2019, 01:50
|
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
|
11 марта 2019, 01:37
|
В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре
В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из …
|
11 марта 2019, 11:34
|
Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре
|
7 марта 2019, 11:43
|
Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав
Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» …
|
7 марта 2019, 08:42
|
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии
В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений …
|
6 марта 2019, 09:32
|
В Самарской области алиментщик устроился на работу после ареста смартфона
Судебные приставы из Волжского района завели исполнительное производство в отношении отца трехлетней девочки - он не выплачивал алименты собственному ребенку. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины нет официальной работы и куда-либо устроиться он не пытался. Алиментщика вызвали на прием …
|
4 марта 2019, 02:22
|
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
|
18 февраля 2019, 12:29
|
В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег
|
17 февраля 2019, 10:09
|
В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями
В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
|
13 февраля 2019, 11:15
Мы Вам перезвоним!