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Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов
Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому министерству промышленности.
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24 сентября 2018, 11:05
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«Гулять так гулять!»: в Самарской области пьяная мать забыла годовалого сына на озерах
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24 сентября 2018, 09:56
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В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди
В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью …
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24 сентября 2018, 08:58
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В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов
В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе …
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24 сентября 2018, 08:39
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В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе
В пятницу, 21 сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей …
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21 сентября 2018, 11:39
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В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки
В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки. ЧП случилось в цехе № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу …
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19 сентября 2018, 08:32
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В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака
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19 сентября 2018, 04:37
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Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью
Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную …
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19 сентября 2018, 02:01