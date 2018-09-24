Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную …