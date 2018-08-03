При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля! Ани Лорак – одна из сильнейших вокалисток современности. Певица невероятной красоты, уникальный голос которой в 4,5 октавы покорил миллионы слушателей по всему миру! Служить людям песней – вот ее жизненное кредо. … Ани Лорак – одна из сильнейших вокалисток современности. Певица невероятной красоты, уникальный голос которой в 4,5 октавы покорил миллионы слушателей по всему миру! Служить людям песней – вот ее жизненное кредо.