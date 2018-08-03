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Пропуска будут выдавать жильцам домов по улице Куйбышева в Самаре
Возможно, жителям домов, которые находятся на прилегающей к площади Куйбышева территории, выдадут пропуска. Такой вариант сейчас рассматривается, сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. Речь идет об идее сделать улицу Куйбышева пешеходной в выходные.
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13 июля 2018, 01:54
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Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева
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28 июня 2018, 10:50
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Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы
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25 апреля 2018, 04:34
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При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!
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12 апреля 2018, 07:00
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В блогах: тольяттинец объяснил отказ от участия в шоу Малахова
Тольяттинец Илья Губарев, известный своим участием в различных телешоу, сообщил во «ВКонтакте», что не поедет в Москву на съемки новой передачи на одном из федеральных телеканалов, посвященной освобождению из колонии земляка Сергея Семенова, отбывшего наказание по делу об изнасиловании …
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16 января 2018, 01:41
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Почему самарцев принимают за бандерлогов?
Блогер 63.ru c негодованием отреагировала на новость, что в Самаре устроят шоу гадалок. "Несмотря на свою любовь к мистическим книгам и фильмам, я категорически отрицательно отношусь к идиотизмам в виде "шоу экстрасенсов", битвам гадалок и другой подобной ерунде. Зачем …
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14 июля 2017, 06:34
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По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов
На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.
10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает …
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14 января 2017, 04:28
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В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева
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14 января 2016, 12:40