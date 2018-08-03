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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Пропуска будут выдавать жильцам домов по улице Куйбышева в Самаре

Пропуска будут выдавать жильцам домов по улице Куйбышева в Самаре

Возможно, жителям домов, которые находятся на прилегающей к площади Куйбышева территории, выдадут пропуска. Такой вариант сейчас рассматривается, сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. Речь идет об идее сделать улицу Куйбышева пешеходной в выходные.
 
- Пешеходная улица Куйбышева - это наследие 
13 июля 2018, 01:54
Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. 

28 июня 2018, 10:50
Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы

Зрители шоу Копперфильда снова пожаловались на травмы

Еще две женщины пожаловались на травмы, якобы полученные во время участия в знаменитом трюке с исчезновением людей в шоу Дэвида Копперфильда. Об этом рассказал Кокс Бенедикт Морелли, адвокат британца Гэвина Кокса, который подал в суд на фокусника из-за полученных травм. 
25 апреля 2018, 04:34
При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!

При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!

Ани Лорак – одна из сильнейших вокалисток современности. Певица невероятной красоты, уникальный голос которой в 4,5 октавы покорил миллионы слушателей по всему миру! Служить людям песней – вот ее жизненное кредо. 
12 апреля 2018, 07:00
В блогах: тольяттинец объяснил отказ от участия в шоу Малахова

В блогах: тольяттинец объяснил отказ от участия в шоу Малахова

Тольяттинец Илья Губарев, известный своим участием в различных телешоу, сообщил во «ВКонтакте», что не поедет в Москву на съемки новой передачи на одном из федеральных телеканалов, посвященной освобождению из колонии земляка Сергея Семенова, отбывшего наказание по делу об изнасиловании 
16 января 2018, 01:41
Почему самарцев принимают за бандерлогов?

Почему самарцев принимают за бандерлогов?

Блогер 63.ru c негодованием отреагировала на новость, что в Самаре устроят шоу гадалок. "Несмотря на свою любовь к мистическим книгам и фильмам, я категорически отрицательно отношусь к идиотизмам в виде "шоу экстрасенсов", битвам гадалок и другой подобной ерунде. Зачем 
14 июля 2017, 06:34
По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.

10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает 
14 января 2017, 04:28
В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева

В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева

Повреждение обнаружили на тепломагистрали, которая находится в районе пересечения улиц Куйбышева и Шостаковича. Диаметр трубы – 700 мм. Работы начались сегодня, 14 января, в 10 часов утра. К ним привлечено десять человек и шесть единиц техники. Восемь жилых домов отапливаются 
14 января 2016, 12:40
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