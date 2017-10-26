На мероприятии, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, помимо членов кабинета министров собрались руководители крупнейших предприятий, банков, муниципалитетов и представители общественности. На совещании обсудили важнейшие и наиболее болезненные вопросы социально-экономического развития региона. Кроме того, глава области заявил об очередной громкой кадровой перестановке - мэр Самары Олег Фурсов возвращается на работу в правительство.
Социально-экономическая ситуация в регионе сложная, но выход из нее найти можно. Об этом шла речь на расширенном заседании областного правительства под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. В последний раз в подобном формате, когда важнейшие вопросы обсуждались с общественностью, оно проходило 9 лет назад. Таким образом, с одной стороны, происходит возврат к традициям, с другой - это прямое продолжение политики президента России Владимира Путина, направленной на открытость власти, подчеркнул глава региона. Фактически, все присутствующие в зале - часть расширенного правительства области, от мнений и решений которого зависит будущее губернии. Между тем на пути его развития придется преодолеть целый ряд серьезных препятствий.
Дмитрий Азаров, ВРИО губернатора Самарской области:
«Вопрос опережающего развития, в первую очередь экономики, стоит в целом для страны актуально, но для нашей области тем более. Мы, имея колоссальный потенциал, к сожалению, в последние годы его не в должной мере реализуем. Мы реализовали много других проектов в разной сфере, но то, что касается развития экономического потенциала, а что такое для Самарской области экономический потенциал - это в первую очередь промышленность, тяжелое машиностроение - здесь у нас ситуация не очень хорошая в целом, если говорить о регионе.
Как отметил глава региона, Самарская область - единственная в ПФО, где 4 год подряд снижается индекс промышленного производства. За последние 2 года объем инвестиций в губернии упал на 35 %, в рейтинге агентства стратегических инициатив она опустилась на 65 место.
Александр Кобенко, ВРИО первого зам. председателя правительства - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
«Такие ключевые сферы, как инвестиционные и потребительская, пока продолжают спад даже в условиях снизившихся темпов инфляции - всего 2% за год - и процентных ставок по банковским кредитам».
Около полумиллиона жителей Самарской области занято в теневом секторе экономики, из-за чего регион недополучает около 20 млрд рублей налогов. Разбираться с проблемами рынка труда теперь предстоит Олегу Фурсову.
Дмитрий Азаров, ВРИО губернатора Самарской области:
«В этом году мы фиксируем снижение численности занятых – понятно, что это направление работы нам нужно усиливать, усиливать в том числе и кадрово. Хочу вам сказать, что Олег Борисович Фурсов принял мое предложение возглавить эту работу в правительстве Самарской области, он приступит к работе не позднее 1 ноября. Исполнение обязанностей мэра Самары было возложено на Василенко Владимира Андреевича, человека опытного, который в этой ситуации, конечно, справиться».
Накануне Дмитрий Азаров вместе с министром управления финансами Андреем Прямиловым провел ряд встреч в федеральном минфине, обсуждали пути выхода из сложившейся ситуации. Необходимо расширять налоговую базу. В качестве примера глава региона привел комбинат «Родник», из-за его простоя в 2016 году облказна недополучила 3,5 млрд рублей. Это, в том числе, тормозит инфраструктурные проекты, в частности ввод в эксплуатацию Фрунзенского моста откладывается на 2020 год.
Андрей Прямилов, ВРИО зам.председателя правительства Самарской области - министр управления финансами Самарской области:
«Общий объем доходов бюджета на 2018 год составит 129 миллиардов 588 миллионов рублей. Проблема сбалансированности и обеспечения бюджета на 2018 год стоит очень остро. Расходы на обслуживание госдолга в Самарской области в текущем году в объеме 4 млрд 445 млн рублей, на 2018 год эти расходы запланированы в сумме 4 млрд 736 млн рублей».
По проекту бюджета у экспертов вопросов не возникло. Это значит, что документ поступит в губернскую думу уже 20 ноября. А 30-го ноября на пленарном заседании его рассмотрят депутаты.
Остается добавить, что, по последней информации, Олег Фурсов будет руководить министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.