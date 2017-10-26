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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров отметил работу врио министра управления финансами Андрея Прямилова

Дмитрий Азаров отметил работу врио министра управления финансами Андрея Прямилова

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, выступая на расширенном заседании правительства региона, особо отметил работу врио министра управления финансами Андрея Прямилова (на фото) с федеральным центром по погашению долга региона. Напомним, как ранее отмечал Дмитрий Азаров, губерния ежегодно тратит на 
26 октября 2017, 12:34
Олег Фурсов покидает мэрию Самары

Олег Фурсов покидает мэрию Самары

На заседании правительства Самарской области врио губернатора Дмитрий Азаров заявил,  что Олег Фурсов уходит с поста главы Самары. Он переходит в региональное правительство. Исполнять обязанности главы Самары будет Владимир Василенко. Подробности - скоро на нашем сайте и в выпуске новостей 

26 октября 2017, 11:59
Началось расширенное заседание правительства Самарской области

Началось расширенное заседание правительства Самарской области

Как подчеркнул во вступительном слове врио губернатора Дмитрий Азаров, в последний раз в подобном формате, когда важнейшие вопросы обсуждались с общественностью, оно проходило 9 лет назад. Таким образом, с одной стороны, происходит возврат к традициям, с другой - это прямое 

26 октября 2017, 11:54
Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание

Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание

Дмитрий Азаров собрал ведущих бизнесменов, руководителей промышленных предприятий, руководителей муниципалитетов в здании правительства на расширенное заседание.
Обсуждаются вопросы экономического роста, инвестиционной привлекательности. На первом месте - развитие промышленности. Этот индекс уже 4 года падает. Какие решения будут приняты -узнаете из 

26 октября 2017, 11:31
Кресло главы Самары попросили освободить

Кресло главы Самары попросили освободить

Прокуратура Самары требует отстранить от работы главу региональной столицы Олега Фурсова. Соответствующее представление уже внесено в местную гордуму. Депутаты рассмотрят документ в ближайшее время, но не позднее чем в месячный срок, и с наибольшей долей вероятности удовлетворят требование надзорного ведомства. 

Чем 

26 октября 2017, 10:41
В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники

В Самаре прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники

В Самаре в эту пятницу прошел очередной смотр дорожно-коммунальной техники. Степень ее готовности к зимнему сезону оценил глава города Олег Фурсов.
Общая протяженность дорог в Самаре - более 1000 километров. В этом году от снега их будут очищать более 300 

20 октября 2017, 05:58
Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление

Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление

Глава Самары Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление в областном центре.  
 

6 октября в региональном отделении партии "Единая Россия" принимали граждан по вопросам подключения теплоснабжения. Жалобы в приемную поступают ежедневно. Ответить на вопросы самарцы получили на приеме, который провело реготделение. 

6 октября 2017, 08:12
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