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Материалы по теме:

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

В Тольятти у 40-летнего местного жителя нашли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Недавно полицейские вместе с сотрудниками УФСБ побывали в его квартире в микрорайоне Поволжский. Изъятые вещи передали на экспертизу и она показала, что пистолет конструкции Макарова относится к 
24 декабря 2018, 10:49
Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Полицейские из Сызрани расследовали криминальную историю: врачи сообщили им, что в местную больницу поступил 34-летний мужчина, которого пырнули ножом в грудь. Силовики отправились по адресу, откуда доставили пациента.

Оказалось, что в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани повздорили 
24 декабря 2018, 10:25
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Новая рабочая неделя в Самарской области началась со снегопада, метели, сильного ветра. В понедельник, 24 декабря, днем будут небольшой и умеренный, местами сильный снег и метель, а также юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 15-20 
24 декабря 2018, 08:40
В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре «Айсберг» на улице Дачной. Пожарная сигнализация сработала там около трех часов дня. В заведении находились 23 человека. Все сотрудники и посетители точки общепита смогли самостоятельно выйти из здания. 
21 декабря 2018, 05:46
Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище, сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что наехал на 
20 декабря 2018, 02:20
В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В среду вечером, 19 декабря, в Тольятти произошел крупный пожар. В 19:57 дежурному сообщили о возгорании на Лесопарковом шоссе в Центральном районе Автограда. На площади 200 квадратных метров горела мансарда в жилом доме. На месте событий работали 20 сотрудников оперативного 
20 декабря 2018, 11:27
Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

В ночь на четверг, 20 декабря, в 02:30 в Самаре была восстановлена подача воды жителям домов, которые затронула авария на улице Мориса Тореза. Напомним, что с 18 декабря велись аварийно-строительные работы на водоводе диаметром 900 миллиметров дома №67, который повредила 
20 декабря 2018, 09:50
Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят

В среду, 19 декабря, специалисты приступят к замене 6 метров трубы на улице Мориса Тореза. Правда, сначала нужно, чтобы из нее вытекла вся вода. Напомним, что накануне в Железнодорожном районе Самары произошла крупная коммунальная авария — технологический сбой на водоводе 
19 декабря 2018, 11:10
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека

Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека

В среду рано утром, 5 декабря, в доме на улице Воскресенской в поселке Воскресенка Челно-Вершинского района произошел хлопок бытового газа. Сигнал о ЧП поступил в 7:30. Когда спасатели прибыли на место событий,то выяснилось, что частично обрушились кровля и стена дома. 
5 декабря 2018, 11:33
Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре

В ночь на четверг, 22 ноября, в областной столице произошел пожар на улице Димитрова в Промышленном районе. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:08. Оказалось, что на улице вспыхнула припаркованная легковушка. На 
22 ноября 2018, 02:46
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