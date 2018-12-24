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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож
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24 декабря 2018, 10:25
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
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24 декабря 2018, 09:31
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Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
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24 декабря 2018, 08:40
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В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»
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21 декабря 2018, 05:46
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Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии
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20 декабря 2018, 02:20
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В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме
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20 декабря 2018, 11:27
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Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза
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20 декабря 2018, 09:50
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Трубу, из-за повреждения которой затопило улицу Авроры, сегодня заменят
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19 декабря 2018, 11:10
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Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
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7 декабря 2018, 12:09
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Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека
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5 декабря 2018, 11:33
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Ночью пламя уничтожило Skoda Octavia в Самаре
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22 ноября 2018, 02:46