9
52
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

Самарский клуб «Крылья Советов» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за нарушения на матче с «Енисеем» в 19-м туре премьер-лиги. Дело в том, что во время игры диктор стадиона по 
18 марта 2019, 09:13
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В воскресенье, 17 марта, в Сызрани тушили пожар в старом расселенном доме. Сигнал о возгорании поступил в 16:48. На улицу Карпинского отправились 14 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы техники. По информации ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара 
18 марта 2019, 08:15
В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от 
17 марта 2019, 10:01
На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

В субботу днем, 16 марта, в областной столице случилась массовая авария на пересечении проспекта Юных Пионеров и Краснодонской. По словам очевидца происшествия, «ВАЗ 2107» ехал по Юных Пионеров в сторону Воронежской - по главной дороге. Иномарка «Шевроле» направлялась по Краснодонской 
17 марта 2019, 08:39
В Самарской области с поля украли 13 быков

В Самарской области с поля украли 13 быков

Любопытная криминальная история случилась в Самарской области: двое жителей Большой Черниговки предстали перед судом из-за кражи животных. По версии следствия, в прошлом ноябре мужчины 59 и 57 лет угнали с поля 13 быков. Владелец оценил причиненный ущерб в 368 550 
15 марта 2019, 11:43
Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода

Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода

В четверг. 14 марта, на трассе в Волжском районе области случилась серьезная автокатастрофа: столкнулись три машины и в автокегельбане пострадал пешеход. В 08:40 45-летняя автоледи, сидевшая за рулем Volkswagen Polo, ехала по трассе «Самара-Волгоград» в сторону областной столицы. Погодные условия 
15 марта 2019, 11:22
Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником

Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
 
Отметим, в декабре 2016 года Ленинский районный суд 
15 марта 2019, 10:29
В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками 
14 марта 2019, 08:40
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
В Самаре «накрыли» игровой салон, который организовали в хостеле

В Самаре «накрыли» игровой салон, который организовали в хостеле

Во время совместной операции прокуратуры и правоохранителей в Железнодорожном районе Самары 12 марта нашли незаконный игровой салон. Он находился в помещении хостела в доме № 62 по улице Промышленности. В здании было оборудовано специальное помещение, в котором поставили игровые автоматы. 
14 марта 2019, 09:49
В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

- С февраля 2012 по сентябрь 2015 года подозреваемый не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации деньги, поступившие от жителей многоквартирного 
6 марта 2019, 02:23
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Бывший  заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.

Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля. 

Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии 

14 февраля 2019, 06:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх