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«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа
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18 марта 2019, 09:13
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В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского
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18 марта 2019, 08:15
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В начале новой рабочей недели в Самарской области потеплеет до +4
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, понедельник с приближением фронтальных разделов с запада и юго-запада, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами на дорогах гололедица. Днем в воскресенье, 17 марта, облачно с прояснениями, местами мокрый снег. Столбик термометра будет колебаться от …
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17 марта 2019, 10:01
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На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто
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17 марта 2019, 08:39
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода
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15 марта 2019, 11:22
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Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
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15 марта 2019, 10:29
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В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин
В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками …
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14 марта 2019, 08:40
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«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
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15 марта 2019, 08:25
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В Самаре «накрыли» игровой салон, который организовали в хостеле
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14 марта 2019, 09:49
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В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
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14 марта 2019, 01:29
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов
В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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6 марта 2019, 02:23
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Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца
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18 февраля 2019, 10:26
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Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа
Бывший заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.
Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля.
Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии …
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14 февраля 2019, 06:12
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