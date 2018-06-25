Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От продажи билетов абонементов, привлечения инвесторов и реализации игроков они заработали 276 миллионов рублей. Однако, на содержание клубу было необходимо порядка 700. Деньги традиционно выделялись частями и к осени уже закончились. В ноябре сообщалось, что зарплату игроки, тренеры и обслуживающий персонал - а всего это почти тысяча человек - не получали в течение трех месяцев. Потом им выделили еще 200 миллионов рублей из бюджета. Благодаря этому удалось погасить долги по зарплате. В сезон 2018 года «Крылья Советов» вошли с суммой около полумиллиарда рублей, которые также заложены в областном бюджете. Теперь вот получат еще 370. Добавим, в заслугу действующему руководству клуба эксперты ставят обнуление долгов команды - еще четыре года назад они составляли около 2 миллиардов рублей.
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