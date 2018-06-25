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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на фестивале болельщиков ЧМ-2018 побывали чемпионы мира по футболу. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится вплоть до его окончания 15 июля. Гостями фан-зоны стали футболисты из красноярского 

25 июня 2018, 10:12
Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

В Самару на бесплатных поездах приедут более 4 тысяч болельщиков из 60 с лишним стран. Ожидается около 300 фанатов из Уругвая, российские болельщики, а также из Китая, Англии, Швейцарии и других стран. В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» 

25 июня 2018, 09:38
8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории 

22 июня 2018, 04:14
Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и 

21 июня 2018, 06:03
Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Накануне болельщики из Дании и Австралии приняли участие в необычной самарской вечеринке на борту теплохода. Ее организовал самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Впереди еще четыре матча ЧМ-2018 в столице губернии - перед каждым пройдет такой же праздник. Все доходы пойдут 

21 июня 2018, 04:41
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. 

21 июня 2018, 11:28

"Крылья Советов" заключили контракты с тремя новичками

Футбольный клуб «Крылья Советов» сообщил о том, что его ряды пополнили сразу трое новичков. В команду пришли защитник Владимир Полуяхтов, выступавший за "Оренбург" и "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, игравший ранее за 

20 июня 2018, 10:23
Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов покинул  клуб «Крылья Советов». Он защищал цвета волжан в течение последних 10 лет и стал для самарцев одним из символов команды. Перед уходом Иван попрощался со своими поклонниками.

«Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" 

6 июня 2018, 03:10
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