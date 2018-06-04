Общий объем задолженности россиян в первом квартале вырос на 5 процентов и достиг 4 триллионов рублей, сообщает Федеральная служба судебных приставов. Почти половину из этой суммы - а именно 1,8 триллиона рублей - составляют невыплаченные и просроченные займы. В ведомстве отмечают, что такая ситуация характерна для сегмента потребительских кредитов, а вот за ипотеку граждане предпочитают расплачиваться вовремя. Эксперты считают рост задолженности лишь на 5 процентов - хорошим показателем, и связано это с жесткими требованиями банков к заемщикам. По данным соцопросов, 26 процентов россиян утверждают, что не смогут расплатиться со своими долгами.
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