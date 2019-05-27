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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Самара сможет догнать Москву только через сотню лет

Самара сможет догнать Москву только через сотню лет

Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. 

27 мая 2019, 06:26
Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами

Перед судом в Жигулевске предстал 38-летний мужчина. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Интересно, что это было уже не первое преступление подобного характера, к которому он приложил руку. По версии следствия, 30 января мужчина распивал спиртное со своей 
27 мая 2019, 05:42
В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры

В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры

Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа. Такое решение предложила комиссия по отбору кандидатов под председательством заместителя правительства Самарской области Александра Фетисова. Члены жюри посчитали, что времени, отведенного регламентом на подготовку потенциальными министрами концепции развития сферы 
27 мая 2019, 04:58
В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния

В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, 
27 мая 2019, 04:13
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Самаре займутся выпуском подарочных упаковок

В Самаре займутся выпуском подарочных упаковок

В Самарской области построят завод по производству подарочных упаковок. Он разместится в индустриальном парке «Преображенка» Волжского района. На заводе появится 17 рабочих мест, сообщает правительство Самарской области. Инвестиционное соглашение об открытии производства подписали компании «ПромПарки» и «ОКТАВАпринт». На новом предприятии 
24 мая 2019, 08:38
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
В Самаре иномарка «нырнула» колесом в открытый люк и застряла

В Самаре иномарка «нырнула» колесом в открытый люк и застряла

Утро понедельника, 20 мая, не очень удачно началось для одного из самарских водителей - его белая иномарка Volkswagen угодила колесом в открытый колодец на дорожной части на улице Карбышева, неподалеку от корпуса Самарского государственного социально-педагогического университета. По словам очевидцев, 
20 мая 2019, 11:17
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
Продажи автомобилей Lada растут

Продажи автомобилей Lada растут

По итогам первых четырех месяцев года продажи автомобилей Lada в России выросли почти на 4,5 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, информирует пресс-служба «АвтоВАЗа». Лидирующую позицию в апреле получила LADA Granta, раскуплено более 12 600 машин этого семейства, что 

8 мая 2019, 12:35
К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника

К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника

До 28 июня на РКЦ «Прогресс» в Самаре сократят 333 человека. Такие цифры озвучили представители регионального министерства труда, занятости и миграционной политики. 64 из них лишатся работы из-за ликвидации подсобного хозяйства в Богатовском районе, 14 - по причине закрытия цеха 
22 апреля 2019, 10:09
Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП на каршеринговом авто и сбежал

Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП на каршеринговом авто и сбежал

Камера наружного наблюдения засняла смертельное ДТП с участием внука бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» в Москве. Авария произошла в субботу, 13 апреля. Дорожные полицейские обратили внимание на иномарку, которая ехала с превышением скорости у Воробьевых гор. Они потребовали от водителя остановить «Мерседес», 
16 апреля 2019, 10:22
Тольяттинский «АвтоВАЗ» не будет поставлять автомобили в Европу

Тольяттинский «АвтоВАЗ» не будет поставлять автомобили в Европу

Тольяттинский «АвтоВАЗ» намерен отказаться от поставок автомобилей Lada в Европу. Это решение принято из-за  ужесточения экологических норм в европейских странах.
 
- Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать 
12 апреля 2019, 08:58
В прошлом году «АвтоВАЗ» уволил 749 рабочих

В прошлом году «АвтоВАЗ» уволил 749 рабочих

«АвтоВАЗ» в 2018 году уволил 749 рабочих. Соответствующая информация содержится в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на корпоративном портале. Согласно документу, 31 декабря 2018 года численность сотрудников автозавода составляла 38 тысяч 70 человек. Тогда как годом ранее на заводе числились 
6 апреля 2019, 08:22
Ford уходит из России

Ford уходит из России

Американская компания Ford решила свернуть свой бизнес на территории России и покинуть этот рынок.

«Автозавод имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране, - пояснили в правительстве России. Ford сосредоточится на развитии 
27 марта 2019, 08:28
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
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