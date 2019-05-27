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Самара сможет догнать Москву только через сотню лет
Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. …
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27 мая 2019, 06:26
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Житель Жигулевска порезал возлюбленную ножом и ножницами
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27 мая 2019, 05:42
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В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры
Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа. Такое решение предложила комиссия по отбору кандидатов под председательством заместителя правительства Самарской области Александра Фетисова. Члены жюри посчитали, что времени, отведенного регламентом на подготовку потенциальными министрами концепции развития сферы …
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27 мая 2019, 04:58
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В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния
В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, …
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27 мая 2019, 04:13
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Самаре займутся выпуском подарочных упаковок
В Самарской области построят завод по производству подарочных упаковок. Он разместится в индустриальном парке «Преображенка» Волжского района. На заводе появится 17 рабочих мест, сообщает правительство Самарской области. Инвестиционное соглашение об открытии производства подписали компании «ПромПарки» и «ОКТАВАпринт». На новом предприятии …
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24 мая 2019, 08:38
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В самарской ИК-5 делают лавочки и урны
В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.
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21 мая 2019, 10:38
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В Самаре иномарка «нырнула» колесом в открытый люк и застряла
Утро понедельника, 20 мая, не очень удачно началось для одного из самарских водителей - его белая иномарка Volkswagen угодила колесом в открытый колодец на дорожной части на улице Карбышева, неподалеку от корпуса Самарского государственного социально-педагогического университета. По словам очевидцев, …
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20 мая 2019, 11:17
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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Продажи автомобилей Lada растут
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8 мая 2019, 12:35
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К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника
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22 апреля 2019, 10:09
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП на каршеринговом авто и сбежал
Камера наружного наблюдения засняла смертельное ДТП с участием внука бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» в Москве. Авария произошла в субботу, 13 апреля. Дорожные полицейские обратили внимание на иномарку, которая ехала с превышением скорости у Воробьевых гор. Они потребовали от водителя остановить «Мерседес», …
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16 апреля 2019, 10:22
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» не будет поставлять автомобили в Европу
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12 апреля 2019, 08:58
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В прошлом году «АвтоВАЗ» уволил 749 рабочих
«АвтоВАЗ» в 2018 году уволил 749 рабочих. Соответствующая информация содержится в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на корпоративном портале. Согласно документу, 31 декабря 2018 года численность сотрудников автозавода составляла 38 тысяч 70 человек. Тогда как годом ранее на заводе числились …
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6 апреля 2019, 08:22
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Ford уходит из России
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27 марта 2019, 08:28
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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