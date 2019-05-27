Ford уходит из России



«Автозавод имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране, - пояснили в правительстве России. Ford сосредоточится на развитии … Американская компания Ford решила свернуть свой бизнес на территории России и покинуть этот рынок.«Автозавод имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране, - пояснили в правительстве России. Ford сосредоточится на развитии