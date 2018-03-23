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Материалы по теме:

«Солидарность» банкротит Титова

«Солидарность» банкротит Титова

Самарский банк «Солидарность» обратился в областной Арбитражный суд с иском о банкротстве своего бывшего бенефициара Алексея Титова, сына экс-губернатора. Финансовое учреждение также намерено взыскать задолженность с бывшего депутата губдумы Сергея Ракитина и известных бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова.

С 2000 

22 марта 2018, 10:57
В «Газбанке» назначат нового председателя правления

В «Газбанке» назначат нового председателя правления

Совет директоров АО АКБ «Газбанк» принял решение о назначении на пост председателя правления Владимира Аверина (на фото). ЦБ должен утвердить его кандидатуру в течение месяца с момента подачи документов. В настоящее 
21 марта 2018, 09:36
Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

13 марта 2018, 09:55
Вкладчики рухнувших банков начнут получать страховое возмещение онлайн

Вкладчики рухнувших банков начнут получать страховое возмещение онлайн

В следующем году вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсации через интернет. Соответствующий проект готовят в Агентстве по страхованию вкладов. По мнению экспертов, если подобный механизм запустят, то при крахе финансовой организации клиенты смогут быстрее получать свои средства, банки-агенты избавятся от 

12 марта 2018, 09:00
Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

В Самаре управляющий самарским отделением Центробанка Константин Суриков покинул свой пост. По данным kommersant.ru, он уволен по собственному желанию. Официально эту информацию пока 
7 марта 2018, 02:35
ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров, 9 февраля, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».

Напомним, 
2 февраля 2018, 04:45
Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в 
24 января 2018, 07:00
Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары

Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары

Врио губернатора Самарской области обратился в ЦБ с предложением выпустить монету с изображением достопримечательностей Самары, сообщает 63.ru. «Наш город заслуживает того, чтобы быть увековеченным таким образом», - цитирует издание главу региона. Напомним, недавно Банк России выпустил новые банкноты номиналом 
16 января 2018, 11:45
«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

От своих источников «Коммерсант» узнал, что ЦБ обеспокоен в связи с намерением АИЖК увеличить к 2020 году объем ипотечного кредитования до 10 трлн рублей. Это более чем в два раза: на данный момент объем ипотек составляет 4,8 триллиона.
Как отмечается, 

21 декабря 2017, 09:33
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Совет директоров Центробанка в пятницу, 15 декабря, собрался на последнее в 2017 году заседание и снизил ключевую ставка сразу на 50 базисных пунктов - до 7,75% годовых. Это даже больше, чем накануне прогнозировали эксперты. За год такое послабление регулятора уже 

15 декабря 2017, 06:08
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Совет директоров Центробанка сегодня соберется на последнее в этом году заседание. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет снижена сразу на 25 базисных пунктов до 8% годовых.

Этому способствует замедление инфляции в России ниже целевого уровня в 4%. Все это значит, что 

15 декабря 2017, 11:22
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