Совет директоров Банка России в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - до 7,25% годовых. По оценке регулятора, основная причина - уровень годовой инфляции, которая остается устойчиво слабой. Она, по прогнозу ЦБ, составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться около значения в 4% в следующем. В этих условиях снижение ключевой ставки продолжится. Между тем, эксперты отмечают, что рекордно низкая инфляция может негативно сказаться на некоторых секторах экономики. Подробности – в вечерних выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» 23 марта.
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«Солидарность» банкротит Титова
Самарский банк «Солидарность» обратился в областной Арбитражный суд с иском о банкротстве своего бывшего бенефициара Алексея Титова, сына экс-губернатора. Финансовое учреждение также намерено взыскать задолженность с бывшего депутата губдумы Сергея Ракитина и известных бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова.
С 2000 …
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22 марта 2018, 10:57
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В «Газбанке» назначат нового председателя правления
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21 марта 2018, 09:36
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Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области
Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз запрашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, …
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13 марта 2018, 09:55
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Вкладчики рухнувших банков начнут получать страховое возмещение онлайн
В следующем году вкладчики обанкротившихся банков смогут получить компенсации через интернет. Соответствующий проект готовят в Агентстве по страхованию вкладов. По мнению экспертов, если подобный механизм запустят, то при крахе финансовой организации клиенты смогут быстрее получать свои средства, банки-агенты избавятся от …
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12 марта 2018, 09:00
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Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену
В Самаре управляющий самарским отделением Центробанка Константин Суриков покинул свой пост. По данным kommersant.ru, он уволен по собственному желанию. Официально эту информацию пока …
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7 марта 2018, 02:35
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ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю
ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров, 9 февраля, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.
«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».
Напомним, …
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2 февраля 2018, 04:45
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Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию
К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в …
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24 января 2018, 07:00
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Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары
Врио губернатора Самарской области обратился в ЦБ с предложением выпустить монету с изображением достопримечательностей Самары, сообщает 63.ru. «Наш город заслуживает того, чтобы быть увековеченным таким образом», - цитирует издание главу региона. Напомним, недавно Банк России выпустил новые банкноты номиналом …
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16 января 2018, 11:45
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«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку
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21 декабря 2017, 09:33
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ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов
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15 декабря 2017, 06:08
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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов
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15 декабря 2017, 11:22