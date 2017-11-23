Уголовное дело о попытке мошенничества в селе Кошки Самарской области передают в суд. Обвиняемый – глава села Кошки Андрей Жданов.
«По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на основании постановления главы сельского поселения Кошки, после чего подготовил и передал в Управление сельского хозяйства администрации Кошкинского района заявление от имени своей супруги и членов семьи о предоставлении социальной выплаты на завершение строительства дома на принадлежащем ему земельном участке», - сообщает СУ СК России по Самарской области.
После этого обвиняемым были составлены документы с ложными сведениями, по которым региональный минсельхоз предоставил соцвыплату: почти 1,4 миллиона рублей, указано в сообщении следователей.
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