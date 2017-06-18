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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре водитель на «Калине» снес остановку и сбил женщину

В Самаре водитель на «Калине» снес остановку и сбил женщину

Вчера, 17 июня, около 17:30 на перекрестке улиц Александра Матросова и Победы произошло ДТП. По предварительной версии сотрудников полиции, водитель на «Лада Калина» не справился с управлением, вылетел с дороги, снес автобусную остановку и сбил женщину.

Предположительно, 24-летний автомобилист 
18 июня 2017, 03:14
На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе фура улетела в кювет

На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
По сведениям Госавтоинспекции, 27-летний водитель грузового транспортного средства SСАNIА, в составе полуприцепа, не справился с управлением и совершил съезд в 

16 июня 2017, 05:21
Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и

Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"

В четверг, 15 июня, под Самарой на кинельской трассе столкнулись фура и грузовая «Газель». В результате кабина малой машины оказалась смята. Водитель оказался зажат между большегрузом и кузовом своего автомобиля.

По данным полиции, авария случилась в 17:25 минут. Чтобы 
16 июня 2017, 09:33
В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи

В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи

В четверг, 15 июня, в Самаре на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение трамваев. По предварительной информации, вазовская «пятерка» сбила пожилую женщину, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Авария случилась прямо 

15 июня 2017, 03:04
Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.

Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с 

18 декабря 2016, 07:31
Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе

Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе

На продажу с аукциона выставлен редкий экземпляр автомобиля Ferrari 250 GTO, выпущенного в 1962 году итальянской компанией из Маранелло. Данная модель спортивного авто была специально создана для участия в ралли, а именно, в гонках Международной автомобильной федерации категории GT3.

Всего было 

15 декабря 2016, 04:17
Ferrari рассекретила новый спорткар GTC4 Lusso T с турбомотором

Ferrari рассекретила новый спорткар GTC4 Lusso T с турбомотором

В Сети опубликованы первые официальные тизеры нового спортивного универсала Ferrari GTC4 Lusso T, презентация которого состоится на Парижском автосалоне. Спорткар получит турбомотор объемом 3,9 л и мощностью 610 л.с., сообщает Motor. Эксперты утверждают, что новинка вскоре заменит популярную модель Ferrari FF.

Спортивная модель 

23 сентября 2016, 01:51
Ferrari представила фото серийной версии спорткара Pininfarina Sergio

Ferrari представила фото серийной версии спорткара Pininfarina Sergio

Итальянский автогигант Ferrari показал фото эксклюзивного кара - Pininfarina Sergio. Всего выпущено 6 таких авто.
Мотор 4,5 литра мощностью в 605 лошадиных сил и роботизированная коробка передач позволяют машине разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.
Авто будет стоить около 
10 декабря 2014, 11:28
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