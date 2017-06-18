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В Самаре водитель на «Калине» снес остановку и сбил женщину
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18 июня 2017, 03:14
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На ульяновской трассе фура улетела в кювет
На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
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16 июня 2017, 05:21
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Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"
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16 июня 2017, 09:33
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В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи
В четверг, 15 июня, в Самаре на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение трамваев. По предварительной информации, вазовская «пятерка» сбила пожилую женщину, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Авария случилась прямо …
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15 июня 2017, 03:04
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Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар
Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.
Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с …
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18 декабря 2016, 07:31
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Самый дорогой автомобиль в мире продадут на аукционе
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15 декабря 2016, 04:17
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Ferrari рассекретила новый спорткар GTC4 Lusso T с турбомотором
В Сети опубликованы первые официальные тизеры нового спортивного универсала Ferrari GTC4 Lusso T, презентация которого состоится на Парижском автосалоне. Спорткар получит турбомотор объемом 3,9 л и мощностью 610 л.с., сообщает Motor. Эксперты утверждают, что новинка вскоре заменит популярную модель Ferrari FF.
Спортивная модель …
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23 сентября 2016, 01:51
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Ferrari представила фото серийной версии спорткара Pininfarina Sergio
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10 декабря 2014, 11:28