Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью" В четверг, 15 июня, под Самарой на кинельской трассе столкнулись фура и грузовая «Газель». В результате кабина малой машины оказалась смята. Водитель оказался зажат между большегрузом и кузовом своего автомобиля.



По данным полиции, авария случилась в 17:25 минут. Чтобы …