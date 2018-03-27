Авария с участием трех машин произошла 26 марта в Ставропольском районе Самарской области. 26-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны регионального центра. На 991-м километре дороги молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в автомобиль «КамАЗ», ехавший в попутном направлении. После этого в «ГАЗель» влетела автоледи на «Ладе Гранте».
В результате аварии пострадали водители «ГАЗели» и легковушки. Они получили травмы головы, после оказания медицинской помощи им назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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