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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Два человека погибли после столкновения

Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области

Вечером 26 марта в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случило на 932-м километре трассы М-5 в районе поворота на Междуреченск.

Водитель на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по дороге со стороны Самары в направлении Москвы. На одном из участков он выехал на 

27 марта 2018, 09:13
«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе

«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе

Рано утром 25 января ДТП произошло в Волжском районе Самарской области. Примерно в 04:50 25-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан» со стороны Яблоневого Оврага. На 48 километре дороги он врезался в припаркованный 

26 марта 2018, 03:55
«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.

После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а 

25 марта 2018, 08:29
4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре

4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре

Сегодня, 25 марта, около 10 часов дня в Кировском районе Самары произошло ДТП. Есть пострадавшие. Первую помощь им оказали прибывшие инспекторы ГИБДД.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» при повороте не уступил дорогу пассажирской "Газели". В результате происшествия четыре пассажира 
25 марта 2018, 12:59
Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Вечером 21 марта в Жигулевске произошло ДТП. Примерно в 19:45 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по улице Никитина. Около дома №23 под колесами легковушки оказалась 69-летняя женщина. Она стояла на обочине, дожидаясь пока машина проедет. Женщина получила травмы ноги. 

22 марта 2018, 01:38
Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

Утром 19 марта в Тольятти произошло ДТП с участием внедорожника. 53-летний мужчина на «Toyota Land Cruiser» двигался по улице Борковской со стороны Северной. На перекрестке с улице Вокзальной водитель решил проехать на красный сигнал светофора. В итоге он врезался в 

20 марта 2018, 01:36
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