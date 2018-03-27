Вечером 26 марта в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случило на 932-м километре трассы М-5 в районе поворота на Междуреченск.
Водитель на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по дороге со стороны Самары в направлении Москвы. На одном из участков он выехал на встречную полосу, и там легковушка врезалась в "ГАЗон Некст". От удара ВАЗ в буквальном смысле разорвало на части.
В результате аварии погибли водитель и пассажир «шестерки». Они умерли на месте до приезда медиков. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
«ГАЗель» врезалась в трактор в Волжском районе
|
26 марта 2018, 03:55
|
«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области
25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.
После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а …
|
25 марта 2018, 08:29
|
4 пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Самаре
Сегодня, 25 марта, около 10 часов дня в Кировском районе Самары произошло ДТП. Есть пострадавшие. Первую помощь им оказали прибывшие инспекторы ГИБДД.
По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2114» при повороте не уступил дорогу пассажирской "Газели". В результате происшествия четыре пассажира …
|
25 марта 2018, 12:59
|
В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации
Первое ДТП произошло на Автозаводском шоссе примерно в 18 часов. 47-летний водитель "Опеля", выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил 7-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой …
|
24 марта 2018, 02:12
|
Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске
|
22 марта 2018, 01:38
|
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе
Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.
В …
|
22 марта 2018, 08:53
|
Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти
|
20 марта 2018, 01:36
|
Два человека пострадали в ДТП под Сызранью
|
19 марта 2018, 04:31
|
Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области
|
19 марта 2018, 12:08
|
Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области
|
14 марта 2018, 03:38