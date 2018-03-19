|
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области
|
19 марта 2018, 01:33
|
Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре
|
19 марта 2018, 09:53
|
Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой
|
17 марта 2018, 03:15
|
Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары
|
17 марта 2018, 02:50
|
Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области
|
14 марта 2018, 03:38
|
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
|
13 марта 2018, 11:47
|
Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани
|
13 марта 2018, 09:01
|
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
|
7 марта 2018, 02:14
|
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области
Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба …
|
7 марта 2018, 01:04
|
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области
|
7 марта 2018, 08:52
|
ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице
|
5 марта 2018, 04:45