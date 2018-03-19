3
32
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888  888       888     888              888888  8888888888 
             888    888       888     888                "88b  888        
             888    888       888     888                 888  888        
  8888b.     888    88888b.   888     888  88888b.        888  8888888    
     "88b    888    888 "88b  888     888  888 "88b       888  888        
 .d888888    888    888  888  888     888  888  888       888  888        
 888  888    888    888  888  Y88b. .d88P  888  888       88P  888        
 "Y888888  8888888  888  888   "Y88888P"   888  888       888  888        
                                                        .d88P             
                                                      .d88P"              
                                                     888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser врезался в светофор и снес его. Фото с места ДТП 
19 марта 2018, 09:53
Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Вчера, 16 марта, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, примерно в 19:45 на 945 км автортрассы М-5 водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с 

17 марта 2018, 03:15
Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Сегодня, 17 марта, около 7 часов утра в Самаре на пересечении улиц Братьев Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, пожилая женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать путь 
17 марта 2018, 02:50
Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области

Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области

13 марта в Самарской области произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по дороге «Похвистнево-Клявлино» в сторону Похвистнево. В пути 60-летнему мужчине стало плохо. Он потерял контроль над своей машиной и она съехала в левый кювет. Мужчина был госпитализирован в 

14 марта 2018, 03:38
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани

Крупный пожар произошел 12 марта в Сызрани. Примерно в 21:20 загорелись постройки во дворе честного дома №51 по улице Транспортной.

Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. В его тушении принимали участие 25 человек. На ликвидацию возгорания у специалистов ушло 
13 марта 2018, 09:01
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

5 марта в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в 14:45 на 1194 километре трассы М-5.

48-летний водитель «Volvo FH» ехал по дороге в сторону Самары. Мужчина не выдерживал безопасную дистанцию до идущей впереди машины. 

7 марта 2018, 08:52
ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице

ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице

5 марта под Сызранью в Самарской области произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Все случилось в четвертом часу дня на въезде в Октябрьск. Водителю грузовика-рефрижератора, ехавшего по трассе, внезапно стало плохо за рулем. Тяжелая машина потеряла управление, выкатилась на 
5 марта 2018, 04:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх