Столкновение двух легковушек произошло утром 28 марта в Чапаевске. Женщина за рулем вазовской «двенадцатой» ехала по трассе Самара - Пугачев – Энгельс - Волгоград со стороны областного центра. Несмотря на сильный снегопад, она шла с превышением скорости. Это и стало причиной того, что женщина не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», который ехал навстречу.
В результате аварии травмы получила водитель «Гранты». Ее пришлось госпитализировать.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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