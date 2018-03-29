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Материалы по теме:

20-летняя девушка попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

20-летняя девушка попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке Toyota влетела в автобус №1к с пассажирами. 
29 марта 2018, 02:21
Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Утром, 29 марта в центре Сызрани произошло столкновение автомобилей. Водитель «Лады Весты» подъехал к перекрестку улиц Фрунзе и Чапаева. Он хотел повернуть направо в сторону улицы Интернациональной, но остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В этот момент легковушку сзади «догнал» 

29 марта 2018, 12:15
36 туристов попали в ДТП в Австрии

36 туристов попали в ДТП в Австрии

Группа южнокорейских туристов попала в ДТП на горном перевале Гшютт в Верхней Австрии. Все случилось 28 марта в первой половине дня. Транспортное средство занесло на заснеженной дороге и оно врезалось  в каменную стену на въезде в один из отелей. В результате аварии травмы получили 36 
28 марта 2018, 11:10
Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.

В результате аварии пострадала водитель легковушки 

28 марта 2018, 06:35
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Авария с участием трех машин произошла 26 марта в Ставропольском районе Самарской области. 26-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны регионального центра. На 991-м километре дороги молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в 

27 марта 2018, 02:29
Два человека погибли после столкновения

Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области

Вечером 26 марта в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случило на 932-м километре трассы М-5 в районе поворота на Междуреченск.

Водитель на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по дороге со стороны Самары в направлении Москвы. На одном из участков он выехал на 

27 марта 2018, 09:13
Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.

В 

22 марта 2018, 08:53
Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

Автоавария произошла 18 марта в Самарской области. Все случилось на трассе «Урал - Сызрань 1». 36-летний водитель на автомобиле «Subaru Legacy» ехал в сторону Сызрани. На 7-м километре дороги водитель выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Ладой 

19 марта 2018, 04:31
Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области

Два человека погибли после столкновения электрички и легковушки в Самарской области

Утром 19 марта в Самарской области произошло смертельное ДТП на железной дороге. В 7:48 на перегоне Мастрюково-Курумоч электричка врезалась в «Ладу Калину». В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковушке.

По факту ДТП ведется проверка. Ситуация находится на 
19 марта 2018, 12:08
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