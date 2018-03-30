Авария произошла вечером 29 марта в Чапаевске. 31-летний водитель на автомобиле «Nissan Navara» ехал по улице Дорожной со стороны Вокзальной. На одном из участков мужчина превысил скорость, не справился с управлением и после этого врезался в столб, а потом в припаркованный ВАЗ-21099.
В результате аварии пострадала девочка 2017 года рождения, которая находилась в «девяносто девятой». С травмой головы младенца отвезли в больницу. До этого могло бы и не дойти, если бы ребенок находился в детском автокресле.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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