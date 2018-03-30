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Материалы по теме:

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину и скрылись с места происшествия. Оба ДТП произошли в центре города 28 марта с разницей всего в полчаса. Полицейские просят откликнуться очевидцев.
 
Первое ДТП случилось в Ленинском районе. 19 

29 марта 2018, 04:14
Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Столкновение двух легковушек произошло утром 28 марта в Чапаевске. Женщина за рулем вазовской «двенадцатой» ехала по трассе Самара - Пугачев – Энгельс - Волгоград со стороны областного центра. Несмотря на сильный снегопад, она шла с превышением скорости. Это и стало 

29 марта 2018, 02:25
20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

20-летняя автоледи попала в ДТП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке Toyota влетела в автобус №1к с пассажирами. 
29 марта 2018, 02:21
Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Утром, 29 марта в центре Сызрани произошло столкновение автомобилей. Водитель «Лады Весты» подъехал к перекрестку улиц Фрунзе и Чапаева. Он хотел повернуть направо в сторону улицы Интернациональной, но остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В этот момент легковушку сзади «догнал» 

29 марта 2018, 12:15
Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

В Самарской области на железной дороге произошло ЧП с участием детей. Двух школьников 11 и 12 лет ударило током. По данным транспортной полиции, инцидент произошел в понедельник, 26 марта в 15:20 на станции «Сызрань – город». Подростки забрались на грузовой 
27 марта 2018, 01:06
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
Пенсионерка умерла в самарской электричке: «скорой» не дождались

Пенсионерка умерла в самарской электричке: «скорой» не дождались

На подъезде к станции Липяги стало плохо 71-летней женщине, передает «Комсомольская правда» - Самара»

Вчера, 5 марта, в Самарской области на железной дороге случилась смертельная трагедия. В электропоезде «Самара — Сызрань» примерно в 16:30 на подъезде к станции 
6 марта 2018, 11:23
В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.

«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому 
5 марта 2018, 07:05
Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Крупное ДТП произошло 28 февраля в Чапаевске. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 31-летняя автоледи на ВАЗ-21099 ехала по улице Маяковского в сторону улицы Алексея Толстого. На одном из перекрестков женщина не пропустила «ГАЗель», двигавшуюся наперерез, и машины 

1 марта 2018, 03:35
Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также 

26 февраля 2018, 03:38
Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске

Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске

В Чапаевске произошло ДТП с участием фуры и иномарки. Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик «МАЗ». Авария случилась в воскресенье, 25 февраля, около десяти часов вечера. 31-летний мужчина на «Шевроле» ехал со стороны областного центра. По предварительным данным, на 
26 февраля 2018, 02:09
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