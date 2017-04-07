Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь проект обойдется в 10 миллиардов рублей. Площадь строительства - свыше 220 гектаров.
Проектную документацию разработало ОАО «Трансмост» еще в 2014 году, госэкспертиза пройдена. Однако в марте этого года Росавтодор вдруг не включил магистраль Центральную в девять приоритетных российских объектов, которые должны были финансироваться в рамках программы «Платон». Тогда средства предусматривались только на возведение Фрунзенского моста.
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