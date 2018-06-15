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Материалы по теме:

Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия 

13 июня 2018, 07:00
Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

13 июня в Центр гражданской защиты Тольятти поступило сообщение об обнаружении в акватории Волги тела погибшего мужчины. Как сообщает директор ЦГЗ Андрей Дербенев, это один из скутеристов, пропавших во время катания 27 мая. Приметы погибшего совпадают с описанием одного из 

13 июня 2018, 03:48
Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

В Тольятти строительство транспортной развязки на М-5 завершат в конце 2019 года. Дорожники сейчас монтируют пролетные железобетонные строения путепровода, который строят на участке трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (км 971+890 – км 975+963). 63 регион посетила делегация Федерального дорожного 

13 июня 2018, 10:10
Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

В Тольятти во вторник, 12 июня, сборная Швейцарии провела открытую тренировку на местном стадионе «Торпедо» в Автозаводском районе. Люди начали собираться у стадиона примерно за полтора часа до начала тренировки. Но пригласительные были не у всех. На занятие профессиональных игроков 
13 июня 2018, 09:40
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 
4 июня 2018, 11:29
Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре

В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с 
24 мая 2018, 02:07
Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности могут закрыть три крупных торговых центра. Прокуратура обратилась в суды с исками о полной приостановке деятельности объектов. Речь идет о торговых центрах холдинга «Виктор и Ко» - «Московский», «Космопорт» и «МегаСити», пишет газета 
21 мая 2018, 05:36
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