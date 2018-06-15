В Тольятти по требованию прокуратуры сняли с должности руководителя управления физической культуры и спорта мэрии города Александра Герунова. Надзорное ведомство выяснило, что 38-летний чиновник не подходит на пост «из-за недостаточности стажа работы по специальности». При этом он был назначен в феврале 2015 года. То есть уже успел проработать почти 3,5 года. По результатам проверки в адрес мэра Тольятти внесено представление об устранении нарушений закона с требованием о расторжении трудового договора с Геруновым, говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Отметим, Герунов - заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион мира и Европы по карате, победитель Всемирных игр, чемпион и призёр мира и Европы в стилевых Федерациях: Сито-рю, Сётокан, Вадо-рю, Годзю-рю и тхэквондо. Обладатель 4-го дана чёрного пояса. В общей сложности он более 10 лет находился в системе большого спорта. Примерно столько же на различных руководящих должностях в коммерческих компаниях. Является главным организатором Всероссийского тренировочного лагеря. А с 2012 по 2015 годы возглавлял «Федерацию каратэ Самарской области». Какие именно претензии возникли у прокуроров к трудовой биографии Герунова, не уточняется.
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