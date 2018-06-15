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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
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15 июня 2018, 02:11
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47
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Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю
Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, …
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9 июня 2018, 09:03
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Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре
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7 июня 2018, 09:39
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Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре
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6 июня 2018, 10:33
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VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
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31 мая 2018, 01:37
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Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре
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22 мая 2018, 02:48
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Оставить отзывы смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая
После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), …
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4 мая 2018, 11:38
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Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару
В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося …
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21 апреля 2018, 06:00