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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, 

9 июня 2018, 09:03
Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

Появилось расписание концертов фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре стало известно расписание концертов, которые пройдут на фестивале болельщиков на площади Куйбышева в дни ЧМ-2018 – с 14 июня по 15 июля. Место фанфеста FIFA в Самаре - самая большая площадь в России и Европе, расположенная в границах 
7 июня 2018, 09:39
Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре

Более 200 камер хранения оборудуют для гостей Фестиваля болельщиков в Самаре

Посетители Фестиваля болельщиков в Самаре смогут оставлять свои вещи в камерах хранения. Их установят по периметру площади Куйбышева, на которой и развернется мероприятие. Как сообщают организаторы, всего будет доступно более 200 ячеек. Камеры хранения появятся в следующих точках:

Gate 1 – 

6 июня 2018, 10:33
VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, где в дни ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018, обустроят VIP-трибуны. Цена билета – от 5000 до 15 тысяч рублей. Вместе с родителем бесплатно пропустят ребенка до трех лет, но без предоставления места. Хэдлайнерами 25-дневного праздника 

31 мая 2018, 01:37
Названы даты шоу ДДТ и

Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит 

22 мая 2018, 02:48
Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося 
21 апреля 2018, 06:00
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