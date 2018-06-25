В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.
Идея устроить флешмоб в поддержку сборной России по футболу танцорам города пришла внезапно. Заранее ничего не репетировали. Во время шествия все танцы — абсолютная импровизация. Присоединиться к флешмобу мог каждый. И если сначала людей было немного, то постепенно на улице Куйбышева стало тесно. Закончилось шествие у Струковского сада. По словам организаторов, подобные акции они планируют повторить в этот понедельник, в среду и в четверг. Подробности и видео – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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