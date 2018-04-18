2
59
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
20 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался 

18 апреля 2018, 11:45
На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

Уголовное дело возбуждено на жительницу Сергиевского района. Женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Предполагаемая злоумышленница предоставила в органы соцзащиты справки о своей зарплате и доходах супруга. У работников госорганов никаких вопросов не возникло и документы они приняли. Мошенничество вскрылось спустя 

13 апреля 2018, 06:21
Три детсада с яслями построят в Самаре

Три детсада с яслями построят в Самаре

В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать 

13 апреля 2018, 12:51
После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог

После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог

В Самаре задержан подозреваемый в нападении на офис микрозаймов. Инцидент произошел 9 апреля в районе станции метро «Безымянка». В павильон, расположенный на улице Победы, зашел мужчина в темных очках и с капюшоном на голове. Угрожая сотруднице организации кухонным ножом, посетитель 

13 апреля 2018, 11:43
Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют  «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она 

9 апреля 2018, 11:11
Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

Вместо ароматного напитка аппарат выдал девушке пустой стаканчик.Неприятная история произошла на днях с жительницей Сызрани. Они пришла в торговый центр «Автобус», и решила выпить кофе. Женщина решила воспользоваться торговым автоматом. И каково же было ее удивление, когда аппарат вместо бодрящего 
8 апреля 2018, 10:05
Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, 

6 апреля 2018, 05:15
Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что 

30 марта 2018, 09:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх