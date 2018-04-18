В Самаре полицейские задержали предполагаемых мошенников, которые обманули продавца техники для «выращивания цифровых денег». Подозреваемые – двое жителей Саратовской области 1992 и 1995 года рождения. По данным силовиков, в марте 2018 года злоумышленники нашли в Сети объявление о продаже в Волгограде компьютерного оборудования для майнинговой фермы. Продавец просил за технику 2,2 миллиона рублей. «Покупатели» договорились с продавцом, что он отправит это оборудование из Волгограда в Самару транспортной компанией и на свое имя, после чего предоставит копию накладной на отправку груза.
«Расчет должен был произойти после прибытия товара в Самару. Только после этого продавец был готов провести замену получателя груза на лицо, указанное покупателями. По данным сотрудников полиции, потерпевший, отследивший путь посылки по Интернету, уведомил заказчиков о том, что оборудование прибыло в Самару, а они пообещали утром следующего дня произвести оплату. Однако, как установили полицейские, в этот же день молодые люди заказали доставку груза и предъявили водителю-экспедитору поддельный паспорт на имя продавца оборудования», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Злоумышленников задержали в момент получения товара. Поддельный паспорт изъят, проводится проверка. Оба подозреваемых безработные, ранее не судимы, на них заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Избрана мера пресечения – молодые люди арестованы. Силовики полагают, что задержанные могут быть причастны к совершению преступлений и в других регионах – Самарской, Пензенской, Саратовской и Ивановской областях. Полицейские проверяют эту информацию.
Видео предоставлено ГУ МВД России по Самарской области.
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