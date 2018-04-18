11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.
Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался от следствия, но на днях его задержали в Саранске дома у матери.
Как установили стражи правопорядка, подозреваемый официально не трудоустроен и зарабатывает на жизнь перепродажей автомобилей - в одном из дилерских центров у него была скидка. Мужчина реализовал около 60 автомобилей, но в конце 2012 года скидку на их покупку отменили. Полученные от клиента деньги предполагаемый злоумышленник присвоил себе.
Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Следствие продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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