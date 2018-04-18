В Тольятти полицейские задержали доцента университета по подозрению в получении взятки. По данным силовиков, в марте 2018 года подозреваемый 1976 года рождения получил в своем рабочем кабинете деньги от студента, у которого были академические долги. Сумма незаконного денежного вознаграждения – 14 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти
В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята …
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18 апреля 2018, 01:11
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Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей
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18 апреля 2018, 11:45
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Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
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17 апреля 2018, 03:01
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Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти
В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.
В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За …
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17 апреля 2018, 11:35
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После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог
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13 апреля 2018, 11:43
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Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре
В Самаре избрана мера пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в получении взятки, и их предполагаемым посредникам. Как уже сообщала «ТЕРРА», фигуранты уголовного дела – замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» Павел Чермашенцев. Гудованый заявил …
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13 апреля 2018, 09:44
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СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре
В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей …
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12 апреля 2018, 04:29
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Два полковника ФСБ задержаны в Самаре
В Самаре в эти минуты в Самарском районном суде двум высокопоставленным сотрудникам регионального управления ФСБ избирают меру пресечения. Два полковника ФСБ задержаны с поличным при получении взятки в полтора миллиона рублей, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых …
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12 апреля 2018, 03:24
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Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре
В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям …
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11 апреля 2018, 12:04
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Доцента поймали на взятке в Тольятти
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11 апреля 2018, 07:27
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Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти
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7 марта 2018, 10:49
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Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе
60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.
Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была …
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6 марта 2018, 12:39