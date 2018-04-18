|
Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти
|
18 апреля 2018, 02:11
|
Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей
|
18 апреля 2018, 11:45
|
В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку
|
17 апреля 2018, 06:32
|
В блогах объяснили смысл новых самарских граффити
|
17 апреля 2018, 08:01
|
Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
|
17 апреля 2018, 03:01
|
В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области
В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под …
|
17 апреля 2018, 01:25
|
Вручили награду полицейскому, который спас тонущего ребенка под Тольятти
В Министерстве внутренних дел России прошла церемония награждения офицеров, которые отличились во время службы. На мероприятии присутствовали стражи порядка из 16 регионов страны.
В числе приглашенных был и наш земляк, руководитель линейного отдела полиции Тольятти Айдын Камбаров. Он получил медаль «За …
|
17 апреля 2018, 11:35
|
В блогах: загадочные символы найдены на стенах в Самаре
Блогер Валерий Зинин продолжает копаться в истории клеймения самарских кирпичей.
«Одним из самых загадочных кирпичных клейм Самары является «ЗП». До сегодняшнего дня оно считалось не идентифицированным. Хотя предположений о производителе было более чем достаточно. Однако все версии ограничивались …
|
16 апреля 2018, 09:02
|
Ив Каракатзанис станет новым президентом АвтоВАЗа
|
16 апреля 2018, 01:45
|
АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги
|
12 апреля 2018, 04:04
|
В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada
|
11 апреля 2018, 08:02
|
Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года
|
5 апреля 2018, 05:24