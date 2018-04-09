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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.

Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

30 марта 2018, 05:30
Обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило‍ утверждено

Обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило‍ утверждено

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу о картельном сговоре. Его фигурантами являются Сергей Шатило - директор ООО «Современные медицинские технологии», его заместитель Алексей Санкеев, экс-замминистра здравоохранения губернии Альберт Навасардян, а также сотрудники компании «ДжиИ Хэлскеа», всего 

30 марта 2018, 01:33
Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что 

30 марта 2018, 09:08
Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отправил покупателю кашу с углем.

Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото 

23 марта 2018, 12:13
«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

В Самару прибыл с рабочим визитом директор «Почты России» Николай Подгузов. Он встретился с главой региона Дмитрием Азаровым.  
В четверг, 22 марта, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и директор «Почты России» Николай Подгузов обсудили основные направления развития почтовой 

23 марта 2018, 07:37
Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции‍ задержан в Самаре

Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции‍ задержан в Самаре

В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый 

22 марта 2018, 03:28
В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.

По данному факту возбуждено уголовное 

22 марта 2018, 10:32
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй 
5 марта 2018, 02:32
«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом 
1 марта 2018, 04:20
Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре

Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре

58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования подозревают в получении крупной взятки.
1 марта 2018, 02:11
На бывшего директора самарской «Почты России» Артура Игрушкина завели уголовное дело

На бывшего директора самарской «Почты России» Артура Игрушкина завели уголовное дело

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против бывшего руководителя самарского управления «Почты России» Артура Игрушкина. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. 8 декабря в квартире Игрушкина прошел обыск, в результате которого были изъяты документы. Эти бумаги могут стать дополнительными уликами в 
8 февраля 2018, 05:48
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