В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она получила от жительницы Комсомольского района Тольятти 15 тысяч рублей в качестве оплаты за услуги ЖКХ. Но деньги в кассу не внесла, и указала в компьютерной программе заведомо ложные данные об отмене платежа.
«В целях сокрытия факта хищения К. изготовила от имени женщины подложное заявление об отмене платежей и возврате денежных средств. Полученные денежные средства К. использовала по своему усмотрению, причинив ОСП «Тольяттинский почтамт» ФГУП «Почта России» материальный ущерб на сумму 15 тысяч рублей», - указано в сообщении прокуратуры Комсомольского района.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения законодательства был выявлен в результате внутренней служебной проверки. Материалы были переданы в правоохранительные органы, виновный сотрудник уволен. В настоящее время сотрудники ОСП «Тольятинский почтамт» оказывают максимальное содействие следствию. Происшествие не отразилось на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в полном объеме. Филиалом приняты меры по дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу. Напоминаем, что по любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону 8-800-2005-888», - сообщили в пресс-службе Макророрегион Волга-2 ФГУП «Почта России».
|
Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.
Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт …
|
30 марта 2018, 05:30
|
Обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило утверждено
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу о картельном сговоре. Его фигурантами являются Сергей Шатило - директор ООО «Современные медицинские технологии», его заместитель Алексей Санкеев, экс-замминистра здравоохранения губернии Альберт Навасардян, а также сотрудники компании «ДжиИ Хэлскеа», всего …
|
30 марта 2018, 01:33
|
Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти
|
30 марта 2018, 09:08
|
Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары
В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отправил покупателю кашу с углем.
Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото …
|
23 марта 2018, 12:13
|
«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару
|
23 марта 2018, 07:37
|
Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции задержан в Самаре
В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый …
|
22 марта 2018, 03:28
|
В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска
Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.
По данному факту возбуждено уголовное …
|
22 марта 2018, 10:32
|
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти
Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект …
|
20 марта 2018, 11:01
|
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре
Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй …
|
5 марта 2018, 02:32
|
«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала
Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом …
|
1 марта 2018, 04:20
|
Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре
|
1 марта 2018, 02:11
|
На бывшего директора самарской «Почты России» Артура Игрушкина завели уголовное дело
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против бывшего руководителя самарского управления «Почты России» Артура Игрушкина. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. 8 декабря в квартире Игрушкина прошел обыск, в результате которого были изъяты документы. Эти бумаги могут стать дополнительными уликами в …
|
8 февраля 2018, 05:48