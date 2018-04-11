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Доцента поймали на взятке в Тольятти
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11 апреля 2018, 07:27
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Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она …
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9 апреля 2018, 11:11
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Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.
Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт …
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30 марта 2018, 05:30
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Обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило утверждено
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу о картельном сговоре. Его фигурантами являются Сергей Шатило - директор ООО «Современные медицинские технологии», его заместитель Алексей Санкеев, экс-замминистра здравоохранения губернии Альберт Навасардян, а также сотрудники компании «ДжиИ Хэлскеа», всего …
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30 марта 2018, 01:33
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«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару
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23 марта 2018, 07:37
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Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции задержан в Самаре
В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый …
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22 марта 2018, 03:28
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Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти
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7 марта 2018, 10:49
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Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе
60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.
Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была …
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6 марта 2018, 12:39
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За получение крупной взятки сотрудника колонии задержали в Тольятти
Коррупционный скандал разгорелся в Тольятти. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании за получение взятки сотрудника исправительной колонии.
Подозреваемого взяли на одной из парковок в Автозаводском районе города во время получения 200 тысяч рублей. Деньги предназначались в качестве платы …
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2 марта 2018, 01:55
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«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала
Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом …
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1 марта 2018, 04:20
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Руководитель из филиала «Почты России» задержана за взятку в Самаре
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1 марта 2018, 02:11