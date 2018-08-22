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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком
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22 августа 2018, 12:16
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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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22 августа 2018, 12:09
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В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива
21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.
Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось …
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22 августа 2018, 10:59
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На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana
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22 августа 2018, 09:05
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Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре
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22 августа 2018, 08:22
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«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве
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21 августа 2018, 11:10
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Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей
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20 августа 2018, 12:56
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37