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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Готовится к выходу очередной выход программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всем, что произошло за последнее время, зрителям расскажут наши корреспонденты и ведущая Евгения Гуляева. Пока есть немного времени, предлагаем ознакомиться с главными темами программы:

Сэкономил на 
22 августа 2018, 12:09
В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось 

22 августа 2018, 10:59
На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana

На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana

Правоохранители устанавливают личность мужчины, труп которого нашли на одном из волжских островов под Сызранью. Скелетированный труп неизвестного обнаружили 30 июля на острове напротив причала Совхоз Комсомолец, на расстоянии пяти километров от берега. Погибшему было от 45 до 70 лет, на 
22 августа 2018, 09:05
Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре

Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре

Правоохранители из Самары ведут проверку сообщения о сексуальном насилии над ребенком в детском саду. Известно, что в отдел полиции № 3 по Советскому району областной столицы 20 августа обратился заявитель, который рассказал, что пострадавшей оказалась четырехлетняя девочка.

ЧП могло 
22 августа 2018, 08:22
«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении главы Нефтегорского района Владимира Корнева. Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.

По версии следствия, в 2010 году Корнев получил от представителя ООО - 
21 августа 2018, 11:10
Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Советский межрайонный следственный отдел выясняет подробности уголовного дела, которое завели на жителя Самары. Мужчину подозревают в том, что он предложил стать посредником при передаче взятки.

По версии следствия, 18 августа примерно с 15:20 до 15:40 мужчина пообещал выступить посредником 
20 августа 2018, 12:56
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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