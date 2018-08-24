Госдолг Самарской области стал меньше на 6 млрд рублей … Менее чем за год госдолг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями промышленныых предприятий. К январю этого года цифра уменьшилась на 3 млрд рублей, аналогичного результата добились и