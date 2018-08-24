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Новый детский сад откроется в микрорайоне Крутые Ключи
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24 августа 2018, 08:37
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Госдолг Самарской области стал меньше на 6 млрд рублей
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24 августа 2018, 08:18
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В блогах: в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы?
"А в Самаре по улице Нагорной сгнили все трубы", - удивительное сообщение появилось в паблике "ВК" - "Услышано Самара". "У кого нет горячей воды в Промышленном районе - крепитесь, - пишет автор сообщения. - Мы ходили в ЖЭУ с …
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23 августа 2018, 10:14
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В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы
В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, …
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23 августа 2018, 05:33
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил
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22 августа 2018, 04:27
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На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело
В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.
По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. …
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22 августа 2018, 11:37
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На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana
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22 августа 2018, 09:05
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37